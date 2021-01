Plačková vymenila leňošenie na pláži za malé dobrodružstvo: Pancierová kamoška

Užíva si dovolenku plnými dúškami. Známa influencerka Zuzana Strausz Plačková (29) sa opäť vydala do exotiky, aby vypadla zo zimy.

Na Zanzibar neprišla len zrelaxovať do luxusnej vily, ale aj pre kopu zážitkov, o ktoré sa delí so státisícami fanúšikov na svojom instagrame. Leňošenie na pláži tak vymenila za malé dobrodružstvá a pri jednom z nich narazila na veľmi starú dámu - korytnačku, ktorá by jej mala čo o živote rozprávať.

Zuza však na tomto ostrove dovolenku nekončí. O chvíľu sa presúva do Kene, kde na jej fanúšikov čaká opäť veľa zaujímavostí, ktoré pre nich chystá.