Sklamaný Stantien prehovoril: Takto prebiehal prekvapivý vyhadzov zo Slovana

Nemá ťažké srdce, ale vníma to ako veľké sklamanie.

Hokejový Slovan totiž v nedeľu odvolal z funkcie hlavného trénera Romana Stantiena (56), ktorý aktuálne figuroval s mužstvom na 3. mieste, a ak by vyhral dohrávku, je na čele tabuľky!

Nepríjemnú správu sa po nedeľňajšom triumfe na domácom ľade s Detvou 4:1 dozvedeli hlavný kouč belasých Roman Stantien i jeho asistent Rudolf Jendek. „Prišiel za nami do kabíny generálny manažér Maroš Krajči a oznámil nám, že vedenie klubu sa s nami rozhodlo ukončiť spoluprácu. Že ide o ďalšiu etapu napredovania klubu, čo si do budúcnosti predsavzali,“ reagoval pre Nový Čas Stantien. Na otázku, či má na vedenie ťažké srdce, odvetil: „Som sklamaný. Priznám sa, že teraz som to nečakal. Myslel som si, že ročník dokončíme.“

Stantien tak druhú sezónu po sebe nezabojuje so Slovanom o vysnívaný titul. „To ma mrzí najviac. Vlani nás zastavil koronavírus, mali sme to dobre rozbehnuté na titul. Tak sme to chceli vyhrať teraz, ale opäť to, žiaľ, nebude možné,“ doplnil už bývalý kouč belasých. Stantien s Jendekom prišli k mužstvu začiatkom júna 2019 a pod ich vedením odohral Slovan 85 zápasov, v ktorých sa tešil z víťazstva 58-krát a získal 168 bodov.