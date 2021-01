Duda sa vrátil do kabíny Herthy: Zo spoluhráčov sa stali súperi

Premiérovo na opačných stranách ihriska! Štyri roky boli spoluhráčmi v berlínskom klube, cez víkend sa z nich stali súperi.

Skúsený pravý obranca Peter Pekarík (34) z Herthy čelil v slovenskom derby nemeckej bundesligy Ondrejovi Dudovi (26), ktorý pred sezónou prestúpil do 1. FC Kolín. Súboj tímov, ktorým tečie do topánok, sa skončil bezgólovou remízou.

Kluby oboch našich reprezentantov sa v prvej polovici ročníka zatiaľ trápia. Kolín sa motá v tabuľke tesne nad pásmom zostupu (16.), Hertha má o päť bodov viac a je o tri miesta vyššie.

„Oba tímy potrebovali bodovať. Gólové šance sme si vytvorili my i domáci. Nás mrzeli najmä dve nevyužité príležitosti Piateka, ako aj strela Gundouziho, ktorá opečiatkovala tesne pred koncom žrď. Aj preto sa nám po zápase bod z Kolína málil,“ povedal Pekarík pre Nový Čas.

Strelecky vyšiel naprázdno aj Ondrej Duda, ktorý skóroval naposledy začiatkom decembra. „V súbojoch sme sa veľmi nestretávali, keďže ja som bol na pravej strane obrany a Ondrej hral hrotového útočníka. Vedeli sme, že patrí k najproduktívnejším ofenzívnym hráčom Kolína. Aj preto ma teší, že sme si s ofenzívou súpera dokázali poradiť a udržali čisté konto.“

Na ihrisku Slováci neprichádzali často do kontaktov, no po zápase to neplatilo. „Ondrej je môj dobrý kamarát. Prišiel nás pozrieť do našej kabíny. Mali sme čas porozprávať sa. Bolo veľmi príjemné opäť sa stretnúť, keďže ešte nedávno sme sedeli spolu v berlínskej šatni. Vymenili sme si dresy, porozprávali sa o zápase, nedávnych vianočných sviatkoch i o tom, ako je Ondrej spokojný v Kolíne,“ uzavrel Pekarík.