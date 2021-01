Boháčka († 34) vyskočila nahá z okna s bábätkom v náručí: Trápenie po pôrode nezvládla

Prominentka Lili Luo bola jedinou dcérou čínskeho realitného magnáta.

Počas svojho života študovala v USA a veľa cestovala po svete. Vďaka svojim kontaktom si potriasala rukou s takými osobnosťami, ako sú americká exprezidentka Hillary Clinton či britská speváčka Rita Ora. Založila úspešnú firmu, no nič z toho jej nezaručilo šťastie.

Keď otehotnela, dúfala, že s priateľom zoficiálnia svoj vzťah svadbou. On to však odmietol s tým, že sa na sobáš necíti pripravený. Lili Luo si siahla na život minulý týždeň, keď vyskočila nahá z okna, v náručí držala svoju 5-mesačnú dcérku. ,,Žena a dievčatko boli na mieste mŕtve,“ konštatovala polícia. Lili obývala v Hong Kongu strešný apartmán s výmerou 464 metrov štvorcových. Dcéra magnáta prežívala trápenie.

,,Keď otehotnela, dúfala, že sa s priateľom zosobášia a zoficiálnia svoj vzťah. Ale on nebol pripravený sa oženiť,“ odhalila pre čínsky web The Cover jej priateľka Ale Chiu Tsang Hok-Wan. Lili držala identitu priateľa, ktorý odmietol svadbu, v tajnosti. Ako píše Daily Mail, podľa dostupných informácií si siahla na život kvôli popôrodnej depresii. V jednom z posledných príspevkov na Instagrame sa pritom tešila z prvých 100 dní dcérky Aier na svete. ,,Je pre mňa darom od Boha, s ktorým mi dal novú perspektívu. Ďakujem, že si prišla do môjho života, milovaná dcérka,“ napísala.