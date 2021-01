Ostré reakcie Západu kvôli zatknutiu Navaľného: Lavrov posiela kritikom štipľavý odkaz

Kritika západných krajín na adresu Moskvy kvôli zatknutiu ruského opozičného predáka Alexeja Navaľného má za cieľ odviesť pozornosť od ich vlastných domácich problémov. Podľa agentúry TASS to v pondelok uviedol šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov.

Navaľnyj bol zadržaný v nedeľu po návrate do vlasti po tom, čo sa v Nemecku niekoľko mesiacov zotavoval z pokusu o otravu. "Západní politici si myslia, že týmto spôsobom budú schopní odviesť pozornosť od najhlbšej krízy, v ktorej sa nachádza sám liberálny model rozvoja," povedal Lavrov. Dodal, že elity na Západe idú cestou vyhľadávania nepriateľov na medzinárodnej scéne vrátane Ruska, aby zakryli vnútorné politické problémy.

Zatknutie ruského opozičného predáka odsúdil rad politických predstaviteľov a krajín vrátane predsedu Európskej rady Charlesa Michela, českého ministra zahraničných vecí Tomáša Petříčka a predsedu vlády Andreja Babiša, amerického šéfa diplomacie Mikea Pompea, predstaviteľov Nemecka, Británie, Francúzska, Talianska, pobaltských krajín alebo Kanady.

Navaľnyj sa vrátil do Moskvy po tom, čo sa v Nemecku niekoľko mesiacov zotavoval z pokusu o otravu nervovo paralytickou látkou zo skupiny novičok. Európska únia a Británia kvôli otrave touto látkou, ktorú potvrdila aj Organizácia pre zákaz chemických zbraní (OPCW), uvalili sankcie na spolupracovníkov ruského prezidenta Vladimira Putina. Navaľnyj bol zatknutý len krátko po pristátí v Moskve pri priechode pasovou kontrolou. Ruská väzenská služba (FSIN) podľa agentúry TASS informovala, že opozičník bol zatknutý na základe skutočnosti, že od 29. decembra je na zozname hľadaných osôb v súvislosti so "systematickým porušovaním" režimu podmienečného trestu, ktorý mu bol uložený za údajnú spreneveru. Agentúre Reuters predtým jeden z právnych obhajcov známeho kritika Kremľa oznámil, že jeho klientovi hrozí po návrate do vlasti až 3,5 roka väzenia.