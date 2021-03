Šéfkuchár Andrea Ena, známy z markizáckeho Telerána či Dámskeho klubu je na Slovensku už dlhých 17 rokov a všetko nasvedčuje tomu, že tu plánuje aj ostať. Na Slovensko ho priviedla láska k žene, za ktorou prišiel do Ružomberka, no my sme boli zvedaví, čo ho priviedlo k vareniu. Ako totiž prezradil, doma sa k hrncom so súrodencami nesmeli ani len priblížiť a základy varenia získal až na vojne. Dnes Andrea vlastní na Slovensku dve reštaurácie a svoju prácu miluje nadovšetko. Je však jedna vec, ktorá ho vie aj poriadne rozčúliť.