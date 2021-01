Už sa nevie dočkať. Dominika Stará sa bude o pár dní vydávať a prípravy už prebiehajú v plnom prúde. Mrzí ju len to, že kvôli pandémii to bude malá svadba iba v kruhu najbližších, jej sny a predstavy boli totiž celkom iné. V tejto súvislosti neskrýva Dominika ani isté rozhorčenie... V zálohe však majú snúbenci tajný plán a ten keď vyjde, bude to veľkolepé. Čo všetko ešte Dominika prezradila?