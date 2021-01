Kráska († 22) si šla poobede ľahnúť, už sa neprebudila: Záverom pitvy nedokážu rodičia uveriť

Študentka Maddie Gill z austrálskeho mesta Brisbane absolvovala 5. decembra 2020 skorú smenu na dentálnej chirurgii.

Cestou domov zavolala svojej mame, ako to robila takmer každý deň. ,,Znela vyčerpaná. Povedala som jej, nech ide domov, dá si obed, oddych a bude sa cítiť lepšie,“ spomína na telefonát mama Debra Tibbots. Minulý rok sa Maddie odsťahovala od rodičov a bývala s dvoma kamarátkmi. Debra hovorí, že dievčatá si takéto bývanie užívali, tancovali po kuchyni a robili podobné bláznivé veci.

Práve na večer 5. decembra boli spolubývajúce dohodnuté, že budú ozdobovať vianočný stromček a pustia si k tomu hudbu. Maddie mame povedala, že dúfa, že krátky poobedný spánok jej dodá energiu, aby si mohla ozdobovanie stromčeka s kamarátkami užiť. Mladá žena sa však z neho nikdy neprebudila. O pár hodín ju našla spolubývajúca mŕtvu. Ako oficiálna príčina úmrtia bola stanovená ,,nečakaná smrť z dôvodu epilepsie“, ale rodičia tomuto dôvodu nedokážu uveriť.

Maddie diagnostikovali epilepsiu na základnej škole, prejavovala sa takzvanými absenciami, záchvatmi bez kŕčkov, ktoré sprevádza krátka strata vedomia. Prvý taký záchvat mala ako 11-ročná a posledný šesť rokov pred smrťou. Dievčina brala lieky a dokázala žiť tak, že ju choroba neovplyvňovala. Na škole bola kapitánkou hokejového tímu a hrávala tiež tenis. ,,Tak sa jej darilo, celý svet sa jej akurát otvoril,“ plačú rodičia.

Ako píše Daily Mail, Maddie pomáhala organizácii Epilepsy Queensland rozširovať povedomie o chorobe. Rodičia preto poprosili rodinu a jej priateľov, aby v jej mene poslali tejto organizácii príspevok na výskum ochorenia. ,,Ak by to pomohlo výskumu a zabránilo tomu, aby čo i len jedna rodina prechádzala tým, čím my teraz, vieme, že by Maddie bola veľmi hrdá,“ povedal jej otec Chris Tibbotts.