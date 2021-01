Letuška povedala to, čo si žiadna jej kolegyňa nedovolila: Toto nikdy na palube lietadla nepite!

Akému nápoju by ste sa mali na palube lietadla vyhnúť? Povie vám to skúsená letuška.

Kat Kamalani používa sociálnu sieť TikTok aj na to, aby vystríhala svojich fanúšikov pred vecami, o ktorých bežný cestujúci ani netuší.

Žena zverejnila video s odporúčaním, aby sa ľudia vyhli na palube lietadla konzumácii vody, pretože nádrže „sa nikdy nečistia“ a sú „nechutné“. "Letušky len zriedkavo pijú kávu alebo čaj, pretože pochádzajú z tej istej nádrže. Stroje sa čistia minimálne a držia sa, pokiaľ nie sú rozbité. Áno, medzi letmi sa čistia časti strojov, ale celý stroj sa nečistí nikdy," vysvetľuje.

Letuška takisto varuje rodičov, ktorí cestujú s malými deťmi, aby nikdy nežiadali o horúcu vodu do detskej fľašky. Každému odporúča kúpiť si vodu len v plastovej fľaške alebo nápoj v plechovke, cituje ju ladbible.

Z videa sa stal virál a neustále pod ním pribúdajú reakcie. „Som tiež letuška a stále pijem čaj aj kávu, ale viem, že by som to nemala robiť. Neviem si pomôcť," povedala. „Vždy pijem čaj a kávu... Možno to vysvetľuje, prečo po lete vždy ochoriem," napísal ďalší divák videa.

Našla sa však aj zamietavá reakcia priamo z fachu. „Som letuškou už 23 rokov, naša letecká spoločnosť bežne preplachuje a čistí nádrže. Nepijem kávu, ale väčšina mojich spolupracovníkov áno.“