Muž svoju ženu znásilňoval a mučil mačetou: Tragický koniec, detaily len pre silné povahy

Životný príbeh, z ktorého naskakujú zimomriavky. Žena so svojím manželom prežívala peklo a niekoľkokrát kvôli nemu skončila v nemocnici. Stalo sa to najhoršie.

Ako uvádza portál The Sun, manželia boli spolu 12 rokov, mali dve dcéry a žili v tureckej Antalyi. Podľa miestnych médií sa Ramazan Ipek († 36) mal začiatkom januára vyhrážať svojej manželke a deťom smrťou. 31-ročná žena bola niekoľkokrát hospitalizovaná a muž sa jej mal vyhrážať, že ak sa bude sťažovať na polícii, zabije ju. Bezmocná žena si mala vypočuť, že ju a aj jej deti muž „zomelie“ a „nakŕmi nimi psov“.

Situácia sa vyostrila natoľko, že 36-ročný Ramazan udrel svoju manželku puškou, mal ju znásilniť a následne mučiť. Svojej manželke zviazal ruky. „Nahneval sa na niečo, čo som povedala a začal ma biť. Myslela som si, že zomriem a prosila som ho, aby ma nezabil. Strach som mala aj o dcéry. Zadnou časťou pušky ma udrel do tváre, do očí, do ruky a ramena,“ opisuje hororové okamihy týraná žena, ktorá mala ruky spútané nylonovým lanom a bola nahá.

„Potom ma znásilnil. Keď to robil, porezal ma mačetou na prsiach. Potom mi povedal, že keď sa vráti, všetky nás zabije a odišiel z domu. Skúšala som všetko, aby som sa vyslobodila. Podarilo sa mi zobrať pušku a namierila som ju na dvere, keď vošiel,“ spomína žena na najhoršie chvíle svojho života.

„Povedala som mu, aby nevchádzal dovnútra, ale on to urobil a zaútočil na mňa. Počas potýčky mi vystrelila zbraň,“ opisuje hrozivé chvíle. Muža zasiahla guľka a na následky streľby zomrel. Ženu odviedla polícia a za mrežami čaká na svoj rozsudok. Vyšetrovanie v hrozivom prípade naďalej pokračuje.