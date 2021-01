Premiér si presadil druhé testovanie Slovákov: Kam sa od 27. januára bez negatívneho výsledku nedostanete?

Matovič si predsa len presadil svoje napriek výhradám koaličných partnerov! Rokovanie vlády o celoplošnom testovaní trvalo niekoľko dní a skončilo sa až v nedeľu večer.

Vtedy premiér Matovič oznámil, že celoplošné testovanie, ktoré preobliekli do názvu „celoslovenský skrínig“, predsa len bude. Budeme naň mať viac času, zato sa ešte viac sprísnia opatrenia pre neotestovaných.

Vláda sa po dvoch dňoch zhodla a rozhodla pre kontinuálne pretestovanie. To znamená, že občania budú mať viac ako dva víkendové dni, ktoré poznáme z minulosti. Testovanie sa začne už dnes, 18. 1. a potrvá do 26. januára.

Občania sa môžu ísť otestovať kamkoľvek podľa výberu - na odberných miestach zriadených ministerstvom zdravotníctva, mobilných odberových miestach alebo aj u zamestnávateľa. Stále sú akceptované aj PCR testy. Samosprávy dostanú podporu, aby začali zväčšovať kapacity. Podľa vyjadrenia vlády by malo byť samosprávam vyplatených 5 eur za každý test, ktorý urobia, pričom samotný test dostanú od štátu. Na podobné odmeňovanie firiem vo výške 3,00 až 3,50 eura za test je ešte potrebná spolupráca s EÚ.

Zákaz vychádzania sa predlžuje do 7. februára. Od 27. januára bude na cestu do práce potrebné preukázať sa negatívnym antigénovým alebo PCR testom. Testom sa bude treba preukázať aj pri ceste do prírody a pri pobyte v nej, no toto platí len pre ľudí od 15 do 65 rokov, výnimkou sú aj tí, čo COVID prekonali. Minister zdravotníctva Marek Krajčí v piatok 29. januára oznámi, aká je situácia na Slovensku po testovaní. Krajina by sa mala následne rozdeliť na 37 „horších“ a 36 „lepších“ okresov. V 37 horších okresoch sa celoplošný skríning zopakuje.

Obyvatelia týchto okresov sa budú musieť preukázať novým testom, aby získali výnimku zo zákazu vychádzania. Krajčí pripúšťa, že situácia sa môže zlepšiť už od začiatku februára. Niektoré oblasti by sa mohli presunúť do bordovej fázy COVID automatu, a tak by sa mohli otvoriť aj niektoré školy. Testovania sa musia zúčastniť aj tí, ktorí dostali prvú vakcínu proti koronavírusu. Aby mali výnimku zo zákazu vychádzania, čiže mohli dochádzať do práce, budú sa musieť preukázať negatívnym testom.