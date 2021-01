Otvorené priznanie herca Maroša Kramára: Starobu si užívam!

Herec Maroš Kramár (61) pôsobí v v televíziách na Slovensku aj v Česku, a tak o prácu núdzu nemá.

Zdá sa však, že čím ďalej, tým viac si umelec začína vážiť pokoj. Zarobené peniaze investoval do vily pri jazere, kde trávi voľné dni a užíva si pohodu. Teší sa zo svojich troch detí a podľa neho sa mu už podarilo splniť všetky sny.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Pracovne vyťažený herec Maroš Kramár plánuje aj nasledujúce roky stráviť vo svojej pobrežnej vile v Rovinke pri Bratislave. Tá sa pre neho stala oázou pokoja. „Staroba je krásna vec, človek už nemusí nikam chodiť a môže byť doma. Ja už som si splnil všetky svoje sny, postavil som niekoľko domov, mám dcéru, dvoch synov. Dcéru som chcel prvú, potom prišiel syn a nakoniec druhý syn a ten sa tiež vydaril,“ pochválil sa herec v relácii Moje místa pre televizeseznam.cz.

Umelec trávi voľný čas aj so svojimi deťmi a to práve v luxusnom hniezdočku. „Na tomto mieste, kde žijem, si zvykám na ten dôchodkový vek. Je tu výhoda, že mám výborných susedov. Postavím sa na paddleboard, vyjdem na jazero a kým to obídem, tak je večer a som aj najedený a ešte aj vypité mám dobre. Lebo všade ma volajú, ja ani variť nemusím,“ smeje sa Kramár, ktorý má so svojimi susedmi nadštandardný vzťah. Spoločnosť v raji mu okrem detí a susedov robí aj jeho oveľa mladšia priateľka Ina Oravcová, manažérka Kramárovho Divadla vo veži.