Poznáme výsledky testovania v Nitre: Počet pozitívnych výsledkov klesol na polovicu

V Nitre počas troch dní od piatku 15. januára do dneška otestovali 40 948 ľudí, z nich 417 bolo pozitívnych. Miera pozitivity dosiahla 1,02 percenta a je o polovicu nižšia, než pred týždňom po prvom kole plošného testovania.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Informoval o tom primátor Nitry Marek Hattas (Za ľudí). Čísla za celý okres Nitra budú k dispozícii v pondelok 18. januára. V druhom kole prišlo na odberné miesta o približne 2 800 ľudí menej, než v prvom kole. „Treba však povedať, že minulý týždeň sme poslali skoro tisíc ľudí do karantény. Podstatné je, že pozitivita v našom meste klesla za jeden týždeň o polovicu. Dúfam, že si klesajúcu pozitivitu zachováme,“ uviedol Hattas.

Druhé kolo prebehlo podľa primátora bez problémov, čakacia doba klesla na minimum vďaka zvýšeniu počtu odberných miest, ale aj vďaka aplikácii TrustOne. Tá bola nasadená vo väčšine zo 42 odberných miest. Podľa Hattasových informácií ju využilo viac ako 36-tisíc ľudí.

Od pondelka 11. januára do piatka 29. januára platí v okrese Nitra sprísnený lockdown. Do práce, do prírody alebo na výdajné miesta internetových obchodov je možné ísť len s negatívnym výsledkom PCR alebo antigénového testu, ktorý nesmie byť starší ako sedem dní.