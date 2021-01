Manželia Ivana a Juraj majú pozemok, ale nesmú stavať: Bez mostu môžeme na dom zabudnúť!

Chcú stavať, ale zatiaľ riešia len samé problémy! Ivana (28) a Juraj (31) sú manželmi už dva roky.

Ako svadobný dar dostali od rodičov pozemok. Keďže ho nemuseli kupovať, tešili sa, že majú o problém menej. Rozčarovanie nastalo, keď si potrebovali k pozemku priviesť cestu. Mesto Ilava a Povodie Váhu si ich vraj prehadzujú ako horúci zemiak. Problémom je stavba premostenia k parcele cez Porubský potok.

Rodina s dvomi deťmi chce začať stavať vlastný domček už niekoľko mesiacov. „Máme dvoch synov, ročného Jurka (1,5) a Jakubka (7 mes.). Bývame v prenájme a platíme zbytočne nájom.Chodíme ako panáci na jeden úrad, potom na druhý. Raz chcú jeden papier, potom ďalší a stále sa nič nedeje. Už dva roky vybavujeme všetko preto, aby sme mohli stavať,“ vravia nahnevaní manželia, ktorí pozemok dostali od rodičov.

Parcela leží v meste Ilava, na bývalom škvarovom ihrisku. „Je to stavebný pozemok. Všetky povolenia, či výnimky máme vybavené,“ dodala Ivana s tým, že od poslancov počúvajú len strohé: „Berieme na vedomie“. Problém podľa nich tkvie len v jednom: „Mesto nám odmieta postaviť most, pretože k pozemku nie je prístupová cesta. Vedeli by sme ju na vlastné náklady urobiť aj s osvetlením, len potrebujeme cez Porubský potok most, cez ktorý by sa dalo chodiť,“ prezradila mladá žena.

Ilava chce byť nápomocná, no podľa primátora Viktora Wiedermanna nemajú poriadnu projektovú dokumentáciu. „My sme im to dodali, len im to nestačí,“ prezradila Ivana. „Potrebujeme presné parametre mostného objektu a taktiež jeho projektovú dokumentáciu, ktorá bude predložená poslancom mestského zastupiteľstva na schválenie,“ vyjadril sa primátor.

„Máme pocit, že nám niekto schválne podkopáva nohy,“ zamýšľajú sa manželia. Povodie Váhu však vidí ako hlavný problém čistenie koryta. Teraz sa nad tokom nič nenachádza, a preto je pre nich ľahké pristaviť mechanizmy a vyčistiť ho. No pod mostom by to išlo ťažšie... Mesto by sa muselo zaviazať pod novým mostom upratovať. „Sme ochotní mestu čistenie platiť,“ uzavreli manželia.