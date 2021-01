Agresívny rotvajler terorizoval Košice, dostal druhú šancu: Postrach ulice Dragon je krotký baránok

Z nebezpečného psa vychovali krotkého maznáčika! Rotvajler Dragon nemal počas života v Košiciach medzi susedmi najlepšiu povesť.

Pre časté konflikty sa ho obávali a majiteľa psa neraz riešila polícia. Spor vyvrcholil bezprecedentným krokom samosprávy a okresného úradu, ktorý psa majiteľovi odobral a nakoniec skončil v asanačnej stanici. Zlovestného zvieraťa sa však ujala Veronika, odborníčka na agresívnejšie plemená, ktorá prevádzkuje aj útulok. Takmer počas dvoch rokov prešiel Dragon neskutočnou premenou.

Z útočného psa je krotký a poslušný psík, ktorý počúva majiteľa a vie sa normálne socializovať s ostatnými zvieratami. Za druhú šancu na plnohodnotný život vďačí najmä kynologičke Veronike Mackovej z občianskeho združenia Záchranná stanica Animal.

Spomína, že Dragona zobrala na začiatku februára 2019 po tom, ako ho od prvého majiteľa odviezli na základe rozhodnutia Okresného úradu Košice a následne výkonu exekútora. Ako Macková zhodnotila, pes sa správal bojazlivo, teritoriálne a tak, akoby bol od majiteľa bitý. „Bol strašne vydesený, mal náznaky strachovej agresie,“ spomenula kynologička.

Miluje aportovanie

Dragon skončil v opatere Mackovej a v súčasnosti žije na pozemku rodinného domu v Kuzmiciach, kde sídli občianske združenie kynologičky. „Spočiatku bol čiastočne separovaný od psov, podstúpil očkovanie, čipovanie a kastráciu. Začala som s ním pracovať, chodili sme pravidelne po dedine i na rôzne výlety do prírody. Prešli sme si aj výcvikom a základom poslušnosti formou hry a odmien. Išlo mu to výborne,“ pochválila správanie prevychovaného psíka Macková.

Takmer po 2 rokoch zhodnotila, že z Dragona je bezproblémové zviera. „Dobre sa zaradil aj do hierarchie svorky, kde je poručník šéfa. Vôbec nezneužíva silu proti iným psom, ako to bolo predtým,“ doplnila. Za najdôležitejšie označila to, že Dragon už vie, čo si môže a nemôže dovoliť. „Bez problémov ho môžem nechať hrať sa pri mojom trojročnom synovi,“ uzavrela Macková s tým, že Dragonovi plne dôveruje. Krotký Dragon čaká na adopciu, no ešte sa musí skončiť exekučné konanie.