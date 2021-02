Bodku hrali štyri psy a dvaja plyšoví dabléri: Takto spravili z chlpáčov hercov

Áno, v novom jojkárskom seriáli Bodka hrajú aj ľudia, no jeho hlavnými hviezdami sú zvieratá.

Okrem sympatickej borderskej kólie podali prvotriedne herecké výkony francúzsky buldoček alias Golem, vlkodav Starý Mój, vlčiak Derick či kocúr Hector. Ako zvládli nakrúcanie? Fotogaléria 9 fotiek v galérii

„Keď budeš v tomto živote konať dobro, v tom ďalšom sa môžeš narodiť ako šťastný, statočný pes,“ taká je podľa scenáristu a kreatívneho producenta Mareka Orla (Profesionáli, Mafstory) hlavná myšlienka tohto seriálu, ktorý netreba brať príliš vážne. Ide v ňom totiž hlavne o zábavu.

„Bodka je dobrodružný seriál, ktorý poteší každého diváka. Ako je komický, tak je aj napínavý. Deti pri ňom budú očarené psími kúskami, mladí sa pobavia na čiernom humore a dospelí sa vývojom príbehu vrátia do detstva. Celá rodina sa tak opäť stretne pri televízore, aby sa spoločne smiali aj báli zároveň. Ako kedysi za čias Arabely,“ dúfa M. Orel, ktorý si s režisérom Janom Novákom (Nový život, Som mama) určil základné pravidlo: „Náš príbeh sa odohráva mimo času a mimo priestoru. Mohlo sa to teda stať kedykoľvek a kdekoľvek. Takéto príbehy diváci odjakživa milovali. Divák nie je zaťažený realitou a súčasnosťou, len bezstarostne sníva.“

Ako sme spomínali, o zábavu sa budú starať najmä psy – v osemdielnom seriáli ich účinkuje spolu takmer 200. „Podobná produkcia nemá obdobu v celej Európe!“ zdôrazňuje scenárista. Hlavné psie postavy sú tri: borderská kólia Bodka – špekulant, vlkodav Starý Mój – guru všetkých psov, a buldoček Golem, ktorý je niečo ako Forrest Gump + Terminátor v psom vydaní. „Títo traja hrali minimálne tak dobre ako ich ľudskí kolegovia,“ zdôrazňuje M. Orel.

A ako tiež prízvukujú tvorcovia – počas nakrúcania nebolo ublížené žiadnemu zvieraťu. Koniec koncov, každý záber pozorne sledovali majitelia havkáčov, ktorí boli zväčša aj ich trénermi, a prítomný bol aj takzvaný psí kouč – ten všetkým radil, ako danú situáciu zvládať. Každá zo scén bola, samozrejme, konzultovaná s majiteľom daného psíka, ktorý ju s ním vopred nacvičil.

Ako univerzálna motivácia fungovali maškrty a aby sa ich psíky neprejedli, dostávali ich po malých kúskoch. Na chlpáčov však fungovali aj rôzne zvukové pomôcky či loptičky a pre niektorých bolo najväčšou odmenou to, že po klapke sa s nimi majitelia pohrali. Mimochodom, psíky mali k dispozícii buď vlastný karavan, alebo aspoň slnečník, pod ktorý sa mohli schovať.



Plyšiak mal prednosť

Dohliadalo sa aj na to, aby zvieratá mali počas dňa len minimum záberov (maximálne dve-tri scény), aby sa nepreťažili a práve z tohto dôvodu hrali Bodku hneď štyria havkáči a ďalší dvaja plyšoví dabléri (sediaca a stojaca verzia). Plyšiak dostával prednosť aj pred každou ostrou, práve na ňom sa nastavovali kamery a nebolo tak potrebné vyčerpávať skutočnú hviezdu.

Hlavným predstaviteľom Bodky bol Orin, ktorý sa postavil pred kamery najmä keď sa snímala jeho tvár. Došlo, prirodzene, aj na počítačové triky, pretože nech už boli psíky akokoľvek šikovné, artikulovať papuľkami sa zatiaľ nenaučili. Technika, ktorá bola použitá, keď sa Bodka rozpráva so Šimonom (Robo Jakab), sa volá lipsing.

Bohužiaľ, v priebehu nakrúcania sa predsa len prihodila aj jedna smutná vec. Ak ste prvú časť sledovali pozorne, zrejme ste si všimli, že vlčiak Derick v jej priebehu stmavol. Pes, ktorý ho hral pôvodne, sa totiž medzičasom odobral do psieho neba a zvyšné scény zaňho musel zaskočiť náhradník.

Netradičné nakrúcanie plné štekotu a lietajúcich chlpov bolo jedinečným zážitkom pre všetkých hercov. „Tešila som sa z každého natáčacieho dňa. Pozerať sa na to, ako pracujú profesionáli so psíkmi, čo s nimi robia, keď zvieratká nenatáčajú a majú voľný čas, aký priestor im vytvárajú v neznámom prostredí... To všetko bolo pre mňa veľmi zaujímavé a bola to pre mňa veľká škola,“ skonštatovala Zuzana Vačková, ktorá si zahrala neprehliadnuteľnú Helgu, majiteľku kocúra Hectora.

A vraj sa jej potvrdilo, že zvieratá a deti sú si niečím podobné. „Pri výchove zvierat je tiež potrebné akceptovať ich pocity, chváliť ich a prejavovať im lásku. Potom zvieratká robia to, čo vidia na očiach majiteľovi. Aj deti poslúchajú svojich rodičov vtedy, keď im rodičia prejavujú lásku, podporujú ich, chvália,“ dodáva.