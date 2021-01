Otestovali stovky ľudí: V U.S. Steel Košice zatiaľ v nedeľu zachytili 14 pozitívnych osôb

Verejné odberové miesto vo vstupnom areáli spoločnosti U. S. Steel Košice zaevidovalo v nedeľu do 14.30 h 14 pozitívnych testov.

Na nový koronavírus sa tam v danom čase prišlo otestovať 359 ľudí, uviedol pre TASR hovorca oceliarní Ján Bača. Odberové miesto spoločnosti má oproti mestu Košice dlhší prevádzkový čas, s testovaním tam skončia o 18.30 h. Na 64 testovacích miestach v rámci mesta ukončia testovanie o hodinu a pol skôr. Ako Bača pripomenul, testovací tím oceliarov netestuje len svojich zamestnancov, ale i obyvateľov mesta.

V sobotu vykonali v U. S. Steel Košice 443 antigénových testov, z ktorých 12 malo pozitívny výsledok. Spoločnosť bude mať svoje odberové miesto otvorené aj v pondelok 18. januára, a to v časoch od 6.30 h do 11.30 h a od 13.30 h do 18.30 h.