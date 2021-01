Vlhová sa ani tentokrát na pódium nepostaví: V druhom kole nedokázala predčiť súperky

Po prvom kole v slovinskej Kranjskej Gore v obrovskom slalome patrilo Petre Vlhovej priebežné ôsme miesto. Na prvú Američanku Mikaelu Shiffrinovú strácala 1,43 sekundy.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii V Kranjskej Gore zaostala o 2,41 sekundy za víťaznou Taliankou Martou Bassinovou, ktorá si zopakovala triumf zo soboty. Druhá skončila Švajčiarka Michelle Gisinová (+0,66 s) a tretia bola domáca Slovinka Meta Hrovatová (+0,73 s).



Dvadsaťštyriročná Bassinová dosiahla piate víťazstvo na podujatiach SP, všetky má na konte v tejto disciplíne. V tejto sezóne sa radovala už štvrtýkrát zo štyroch súťaží, keď uspela aj na úvod zimy v Söldene, v prvom z dvoch "obrákov" v Courcheveli a tento víkend ovládla 57. ročník Zlatej líšky. "Je to nesmierne emotívne, nemôžem uveriť, čo sa mi podarilo. Lyžovala som neuveriteľne, nič viac sa k tomu nedá povedať," povedala Talianka vo vysielaní Eurosportu. So ziskom 400 bodov je líderka hodnotenia disciplíny, na čele celkového poradia prestížneho seriálu zostala Vlhová.



Rovnako ako v sobotu sa v náhradnom slovinskom dejisku išlo na zľadovatenej trati, rozdielom však bolo, že na lyžiarky čakal na strmej zjazdovke Podkoren omnoho zatvorenejší obrovský slalom.do jedného z oblúkov, ani nižšie sa nedokázala zrovnať do ideálneho rytmu a jej manko narastalo až do cieľa. Po prvom kole zaostávala o 1,43 sekundy za vedúcou Američankou Mikaelou Shiffrinovou. Priebežne druhá bola sobotná víťazka Bassinová (+0,30 s), tretia pozícia patrila Gisinovej (+0,44 s).Shiffrinová išla bez porovnávacích medzičasov a technickú trať zvládla najhladšie z celého štartového poľa. Bassinová vyhrala v tejto sezóne všetky "obráky", ktoré dokončila, aj keď v prvom kole v porovnaní so Shiffrinovou nasadzovala do oblúkov o čosi neskôr a nebola vo vedení.. Až za Vlhovou z elitnej žrebovanej sedmičky skončili Alice Robinsonová z Nového Zélandu (+1,53 s) aj Talianka Federica Brignoneová (+1,93 s), ktorá napokon preteky nedokončila." a na druhom medzičase sa už pohybovala v červených číslach. Po dojazde sa zaradila na tretiu priečku a vo výsledkovej listine klesla na záver elitnej desiatky. Gisinová si polepšila na druhé miesto a výraznejšie stiahla náskok slovenskej reprezentantky v celkovom poradí SP, v ktorom ako najbližšia prenasledovateľka zaostáva už iba o 60 bodov., v sobotu triumfovala dokonca o 80 stotín sekundy. Shiffrinová išla od začiatku príliš opatrne, robila širšie oblúky a po pätnástom čase druhého kola spadla na šieste miesto, ktoré obsadila aj deň predtým."Tento víkend som sa cítila nie moc dobre. Takže bohužiaľ. Budem sa na to snažiť zabudnúť. Dobre potrénujem a sústredím sa na ďalšie preteky.povedala Petra pre RTVS.