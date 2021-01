Pellegrini chce zbaviť Slovensko "tohto premiéra": Išiel by do vlády aj so súčasnými koaličnými stranami?

Koniec súčasnej vládnej koalície by nemusel znamenať návrat tej minulej.

V diskusnej relácii TA3 V politike to uviedol predseda mimoparlamentnej strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini. V prípade predčasného konca súčasnej vládnej koalície by bol Pellegrini pripravený rokovať o vzniku novej vlády aj so stranami súčasnej koalície.

„Ak bude dnes ohlásené ďalšie celoplošné testovanie, poskytneme ľuďom, kým budú stáť v dlhých radoch na testovanie, možnosť podpísať sa pod možnosť zvolania referenda. Vtedy by možno vyzbieranie potrebného počtu podpisov na zvolanie referenda netrvalo ani rok, ani pol roka, ale možno jeden víkend, kedy vláda vytiahne ľudí na celoplošné testovanie,“ povedal Pellegrini. Dodal, že chce „zbaviť Slovensko tohto premiéra“.