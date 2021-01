Vrchol nevkusu alebo dôkaz lásky? Vémola si nechal vytetovať nahú Lelu!

Karlos Vémola to po návrate k Lele Ceterovej myslí naozaj vážne! Po romantickej masáži či návšteve termálnych kúpeľov prišiel od zápasníka ďalší dôkaz lásky.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii S kerkou sa na svojom Instagrame pochválila samotná Ceterová. Tá toto tetovanie označuje za symbol lásky a zjavne aj kus umenia.



Dôležité je, že sa to páči nám a ten dôvod prečo sme si to tetovanie dali, pretože sa moc milujeme. Ps: tetovanie je čerstvé, a preto je tam fólia. A, keď sa to zahojí bude to topka ako ja.napísala Lela k fotke.Okrem toho si pár navzájom nechal na prst vytetovať aj iniciály mien toho druhého.