Koronakríza sa dotkla aj železníc: ZSSK má viacero plánov, v hre je aj očkovanie

Hospodárske výsledky Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) sú momentálne veľmi úzko späté s koronakrízou. Pre TASR to uviedol hovorca spoločnosti Tomáš Kováč.

Verí, že v tomto roku už dôjde k zlepšeniu situácie a tým aj k zlepšeniu hospodárskych výsledkov. ZSSK v roku 2021 plánuje pokračovať v najväčšej modernizácii vozidlového parku vo svojej histórii.

Konkrétne tento rok podľa Kováča pribudnú na slovenské koľaje elektrické jednotky pri Žiline, dieselmotorové jednotky v okolí Zvolena, ozubnicové elektrické vozidlá v Tatrách a osobné vozne (Ampz, Bmpz, Bmz) v diaľkovej doprave.

Ak to pandemická situácia dovolí, novinkou v tomto roku by malo byť zavedenie nového autovlaku z Bratislavy do Splitu v Chorvátsku. Vlak bude premávať dvakrát týždenne počas letnej sezóny, od 18. júna do 10. septembra. Z bratislavskej hlavnej stanice bude vlak EuroNight (EN) odchádzať vždy v utorok a v piatok o 15.51 h a do Splitu dorazí na druhý deň tesne pred 10. hodinou. Zo Splitu bude vlak vyrážať každú stredu a sobotu po 16. hodine, do Bratislavy príde nasledujúce ráno pred 11. hodinou.

Rozvoj cestovného ruchu realizuje ZSSK aj v spolupráci s poľským dopravcom dvoma medzištátnymi sezónnymi spojeniami do Poľska, ale aj prostredníctvom turistických špeciálov v spolupráci so samosprávami a krajskými organizáciami cestovného ruchu na regionálnych projektoch.

Jedným zo štyroch pilierov stratégie železničnej spoločnosti je aj nový vzťah s cestujúcimi. Rozhodla sa pre revitalizáciu predajných miest ZSSK a jednotný branding svojich zákazníckych centier. Modernizáciou postupne prejdú všetky predajné miesta, ktorých má ZSSK spolu viac ako 200.

V roku 2021 zároveň ZSSK plánuje začať s budovaním stredísk technicko-hygienickej údržby (THÚ) v Nových Zámkoch, vo Zvolene a v Humennom, ktoré budú financované zo zdrojov EÚ. Úlohou každého z nich bude okrem čistenia vozidiel zvonku a zvnútra, vyprázdnenia fekálnych nádrží, doplnenia vody, vzduchu a pohonných látok za každého počasia aj krátkodobá technická údržba, kontrola, malé opravy vlakov a podobne. Takéto stredisko THÚ na Slovensku zatiaľ nebolo vybudované. Pracovisko THÚ v Nových Zámkoch bude navyše prvým na Slovensku, kde sa budú môcť vlaky umývať aj pri mínusových teplotách.

ZSSK tiež zdôraznila, že v súvislosti s aktuálnou situáciou bude najmä pri prevádzkových zamestnancoch bojovať za včasné očkovanie, aby nebola ohrozená doprava a aby spoločnosť nemusela pristupovať k radikálnym riešeniam napríklad v podobe obmedzovania spojov.