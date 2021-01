Mŕtvu modelku († 27) našli v priateľovej garáži: Pri tele ležal desivý odkaz

Krásna modelka menom Naba Savane mala zanechať pri svojom tele strašidelný odkaz, ktorý zamrazil celú jej rodinu.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Ako informuje portál The Sun, iba 27-ročnú modelku našiel jej priateľ ležať vo vlastnom dome v priestoroch garáže bez akýchkoľvek známok života. Pri jej mŕtvom tele bol položený odkaz, na ktorom bolo napísané: „Nikto si nikdy nevšimne vašu bolesť, vaše slzy ani vaše malé veľké gestá, ale všimne si všetky vaše chyby.” Jej priateľ okamžite kontaktoval pohotovostné služby talianskej Lombardie a pokúšal sa ju medzitým aj oživiť, ale zdravotníci potvrdili po príchode jej smrť.

Vyšetrovatelia po nájdení odkazu pri tele mŕtveho dievčaťa skonštatovali, že išlo o samovraždu. Podľa ich slov by nemalo nič nenasvedčovať tomu, že by sa modelkin partner dopustil nejakého priestupku. Rodina nebohej však nedokázala uveriť tomu, že by sa ich dcéra naozaj zabila vlastným pričinením, keďže Naba mala aj ročné dieťatko. Nahlas ale verejne nevyhlásili, že by ju mal zabiť jej priateľ, no všetko nasvedčuje tomu, že ho z jej smrti podozrievajú.

Napriek tomu založili finančnú zbierku, ktorá by mala pomôcť nielen pokryť náklady na pohreb dievčaťa, ale aj zjednodušiť aspoň po peňažnej stránke priateľovi nebohej Naby výchovu malého dieťatka. Telo mladej ženy odoslali na pitvu na príkaz prokurátorky, ale zatiaľ neboli potvrdené žiadne výsledky. Rodina dievčaťa pochádza z Pobrežia Slonoviny a Naba Savane vyrastala v talianskom mestečku Desenzano predtým, ako začala vo Francúzsku svoju sľubnú modelingovú kariéru.