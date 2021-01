Žena pribrala počas lockdownu, pripisovala to leňošeniu: Skutočná pravda jej navždy zmenila život!

Toto naozaj nečakala! Mamičke dvoch detí Sam Hicks (40) sa počas lockdownu akosi zväčšilo bruško. Myslela si, že len pribrala, no to, čo sa stalo, ju skutočne prekvapilo.

Ako píše The Sun, Sam bola prakticky zo dňa na deň prijatá do nemocnice v Bristole. Dôvodom bol pôrod. Ostrieľanú mamičku čakal ďalší krásny moment, kedy mala držať svoje tretie dieťa v rukách. Hoci jej v domácnosti dávajú zabrať synovia Johnny (8) a Thomas (3), nemala ani tušenia o tom, že im čoskoro privedie na svet súrodenca.

A naozaj to bola pravda. V januári 2021 porodila dcérku Juliu. Na tom by nebolo nič zarážajúce, lenže o tehotenstve sa dozvedela iba 10 dní pred pôrodom. Mamička priznala, že mierne pribrala, no pripisovala to leňošeniu počas lockdownu. Miestami sa cítila zle, ale nazdávala sa, že to súvisí s problémami so žalúdkom. Celý čas si to nikto nevšimol. Dokonca ani doktori, keď sa Sam v nakazila v novembri koronavírusom.

Všetko sledoval aj manžel Joe (32) a prezradil, že jeho polovička si spravila niekoľko tehotenských testov. "Boli tam nejaké príznaky, ale Sam si spravila kvantum tehotenských testov a všetky vyšli negatívne," vysvetlil. Z toho dôvodu sa žena odvolávala na svoj neposedný žalúdok.

Avšak všetko sa zmenilo na nový rok. Joe vtedy pocítil podozrivý pohyb v manželkinom bruchu a prehovoril ju, aby si spravila ešte jeden test. Intuícia už trojnásobného otca sa nemýlila. Jeho manželka bola skutočne tehotná.

Hoci bolo počatie neplánované, rodičia sa nevedeli dočkať svojho ďalšieho prírastku. Ihneď začali s prípravami, no maličké ich prekvapilo a na svet sa pýtalo príliš rýchlo. Narodila sa im zdravá dcérka Julia, ale v nemocnici si pobudne troška dlhšie. Má problémy s dýchaním, ale Joe dúfa, že čoskoro ju doma privíta celá rodina.