Nemecko trvá na dôkladnom preskúmaní prípadu Navaľného: Rusku poskytlo dôležité prepisy jeho rozhovorov

Nemecké úrady odovzdali Moskve prepisy rozhovorov s ruským opozičným lídrom Alexejom Navaľným v rámci vyšetrovania jeho otrávenia.

Podľa tlačovej agentúry Reuters to v sobotu oznámil hovorca nemeckého ministerstva spravodlivosti s tým, že Berlín požaduje dôkladné preskúmanie tohto prípadu. Daný rezort ďalej uviedol, že Rusko má teraz všetky informácie, ktoré sú potrebné na vykonanie kriminálneho vyšetrovania Navaľného vlaňajšej otravy vrátane vzoriek jeho krvi a tkaniva. "Nemecká vláda dúfa, že ruské úrady bezodkladne pristúpia ku všetkým nevyhnutným krokom a vyjasnia zločin, ktorý bol spáchaný na pánovi Navaľnom. Táto záležitosť sa musí vyriešiť v Rusku. Vyžaduje si to vyšetrovanie zodpovedajúce závažnosti tohto trestného činu," dodal hovorca.

Navaľnyj, ktorý sa liečil v Nemecku, sa plánuje v nedeľu letecky vrátiť do vlasti - po prvý raz od svojho otrávenia, a to napriek tomu, že mu po návrate hrozí bezprostredné uväznenie. Dlhoročný kritik Kremľa obviňuje ruského prezidenta Vladimira Putina z toho, že nariadil jeho otrávenie nervovoparalytickou látkou skupiny Novičok. Niekoľko jeho stúpencov ho vyzýva, aby z dôvodu svojej bezpečnosti zostal v zahraničí. Putin odmieta tvrdenia, že dal úradom pokyn na otrávenie Navaľného. Ak by podľa Putinových slov chceli ruskí agenti Navaľného zavraždiť, svoju úlohu by boli určite dokončili, píše Reuters.

Nemecké ministerstvo spravodlivosti vyhlásilo, že Navaľného vypočúvala prokuratúra v Berlíne, čo poskytlo "rozsiahle odpovede" na otázky predložené generálnym prokurátorom Ruskej federácie. Tieto prepisy boli poskytnuté Moskve, ako to umožňuje Európsky dohovor o vzájomnej právnej pomoci, uviedol hovorca. Ruská väzenská služba vo štvrtok uviedla, že je povinná zadržať tohto opozičného politika hneď po tom, ako sa vráti do vlasti. Federálna služba pre výkon trestu (FSIN) koncom decembra Navaľného upozornila, že ho môžu umiestniť do väzby, ak sa okamžite neprihlási v jej kancelárii v súlade s podmienkami svojho podmienečného trestu z roku 2014.

Ten mu udelili pre obvinenia zo sprenevery a prania peňazí, ktoré Navaľnyj odmieta ako politicky motivované. Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) rozhodol, že tento verdikt bol nezákonný. Navaľného vyšetrujú od konca minulého roka tiež pre obvinenia z podvodu. Ruský Vyšetrovací výbor (Sledkom) tvrdí, že spolu s ďalšími osobami použil na "osobné účely" v prepočte 3,9 milióna eur, ktoré darcovia poskytli jeho fondu na boj proti korupcii.