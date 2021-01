Zamorenú Nitru testujú na COVID-19, Mária je milo prekvapená: Vďaka tomuto nemusela dlho čakať v rade!

Pre vysoký počet nakazených v Nitre a okolí zaviedli v okrese sprísnený zákaz vychádzania a rozhodli, že obyvateľov Nitry pretestujú na COVID-19.

Vzorky sa odoberali na 42 miestach a v sobotu sa do testovania zapojili obce a mestá celého okresu, kde bolo spolu otvorených ďalších 81 odberových miest. V sobotu poobede otestovali 12 173 ľudí, z toho bolo 125 pozitívnych.

V Nitre sa plošné testovanie osvedčilo. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom sa zvýšil počet otestovaných a počet pozitívnych klesol o polovicu. V meste pribudlo aj päť odberových miest a miestni môžu na skrátenie času počas čakania využiť aplikáciu TrustOne. „Ja som sa zaregistrovala v danej aplikácii skôr zo zvedavosti. Som milo prekvapená, ako to urýchlilo čakanie.,“ okomentovala aplikáciu Mária.

Okrem Nitry testujú aj v obciach Branč a Cabaj-Čápor. Mestá a obce v okrese pristúpili k tomuto kroku pre kritickú pandemickú situáciu. Od 11. januára je na území sprísnený zákaz vychádzania. Bez negatívneho testu na COVID-19, ktorý nie je starší ako 7 dní, nie je možné chodiť do zamestnania ani do prírody, ale len do najbližších potravín, drogérie a lekárne.