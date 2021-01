Osadníci pri Markušovciach rúbu v chránenej lokalite: Na kúrenie sťali 100 m3 vzácneho lesa!

Na Slovensko zavítali tuhé mrazy a na Spiši to zväčša znamená, že do lesov vyrážajú muži vybavení sekerami.

Neprekáža im, že stromy rúbu bez povolenia, v cudzom lese a ani to, že devastujú prírodu v chránenom území. Od kradnutia ich neodrádza ani možný vysoký trest. Majitelia lesov v Markušovciach (okr. Spišská Nová Ves), kde už vyrúbali vyše 100 kubíkov, sú zúfalí.

Udreli tuhé mrazy a niektorí obyvatelia Markušoviec tento problém riešia po svojom. Zoberú sekery a vydajú sa po drevo do najbližšieho lesa. Neriešia, komu les patrí ani to, či neničia nejakú vzácnu lokalitu. Keď je im zima, drevo do pece skrátka zoženú... Anton Mikolaj, obhospodarovateľ lesa v Markušovciach, je však už z ich konania zúfalý. „Cudzí nám tu vyrúbu celý les. Pred Vianocami zoťali pätnásť stromov, teraz ďalších desať. Sú to riadne nájazdy. Minulý rok nám vyťali 260 stromov, čo je vyše sto kubíkov. Kubík palivového dreva stojí dnes 25 eur, no tie stromy boli viac ako palivové drevo,“ povedal nahnevane. Hovorkyňa Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach Jana Mésarová upozornila, že za tento trestný čin krádeže hrozí páchateľovi trest odňatia slobody až na 2 roky.

„Pri tomto čine nie je rozhodujúcou skutočnosťou výška škody. Musí byť splnená podmienka, že kradnuté drevo pochádza z lesného pozemku. V minulom roku sme zaznamenali vyše 100 takýchto prípadov v okrese. Od začiatku roka 2021 sme v Markušovciach zaznamenali 12 prípadov,“ priznala. Milan Barlog zo Štátnej ochrany prírody je tiež zúfalý. „Najhoršia situácia je v lokalite národnej prírodnej rezervácie Dreveník a v lokalite Jereňaš pri Ordzovanoch. Nelegálne sa rúbe aj v chránených územiach pri Markušovciach. Pokiaľ sa nepodarí časti obyvateľov vymaniť z veľkej chudoby, musíme rátať s výrubom,“ zhodnotil.