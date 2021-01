Pyšná mama: Dcéra herečky Karin Haydu sa objavila v obľúbenom seriáli

Herečka Karin Haydu (43) má svoje zrkadlo v dcére Vanese (17). Z nej vyrástla pekná mladá slečna, ktorá má s mamou nádherný vzťah.

O všetkom sa vedia porozprávať a spolu chodia aj na dovolenky. Herečka má dcéru so svojím bývalým manželom, finančníkom Petrom Antovským (45). Vanessa si už tiež stihla vyskúšať aj prácu pred kamerami.

Účinkovala v mnohých reklamách a strihla si postavu v markizáckom seriáli Sestričky. Karin však vylučuje, že by jej dcéra išla v hereckých šľapajach. „Herečkou určite nechce byť. Baví ju to, ale nechcela by to ako hlavný džob,“ priznala krásavica pre Nový Čas.