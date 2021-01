Matúš Bero prežíva aj napriek opatreniam sezónu snov: Na Vianoce mal zákaz ísť domov!

Úvod roka ako z rozprávky! Matúš Bero (25) si lepší vstup do sezóny ani nemohol želať. Stredopoliar holandského klubu Vitesse Arnhem skóroval hneď v otváracom súboji proti Heraclesu. Dokonca dvakrát.

Jeho tím sa aj po polovici súťaže stále bodovo drží v blízkosti zvučného tria Ajax, Feyenoord, Eindhoven.Nastupuje pravidelne, v tejto sezóne vynechal iba štyri duely pre problémy s bočným kolenným väzom. Ku gólom sa dopracoval po dlhom čase. Naposledy skóroval koncom septembra 2019.Dostával som sa do vyložených šancí. Neriešil som ich zle, ale chýbal mi kúsok šťastia. Dúfam, že sa to otočí v môj prospech,“ povedal Matúš pre Nový Čas.

Pre neskorší začiatok ligy i preložené majstrovstvá Európy mala holandská Eredivisie krátku zimnú prestávku. Až do polovice februára pokračuje takzvanými anglickými týždňami. „Mali sme deväť dní voľna. Z klubu prišlo nariadenie, že počas vianočných sviatkov nesmieme opustiť krajinu. Dôvodom boli obavy, že by sme mohli po príchode domov alebo po návrate skončiť v karanténe. Napriek tomu to boli s priateľkou a naším psíkom krásne Vianoce.“

Aj v Holandsku naplno vyčíňa koronavírus a situácia nie je najlepšia. Futbal to neohrozuje, hoci sa hrá stále bez divákov. „Pred sviatkami vyhlásili tvrdý lockdown. Je tu rovnaký stav ako na Slovensku. Trénujeme normálne. Akurát v šatni sme iba po troch, obedy však máme spoločné. Každý týždeň nás dvakrát testujú. Už viac ako polovica mužstva prekonala COVID-19. Mne sa našťastie zatiaľ vírus vyhýba,“ uvádza Bero.

So snúbenicou Klaudiou a psíkom Jimmym chodia na prechádzky. Občas zájdu k susedovi Tomášovi Hájkovi. Český obranca je v Arnheme s manželkou a tromi deťmi. Matúš je v kontakte aj s reprezentačným spoluhráčom Róbertom Boženíkom z Feyenoordu Rotterdam. „Sem-tam si napíšeme. Verím, že sa Robčo po zranení čoskoro vráti a zahráme si proti sebe,“ dodal.