Brankár Bratislava Capitals Jared Coreau o pôsobení v NHL a na Slovensku: Tatar na mňa urobil veľký dojem!

Sna o slávnej profilige sa ešte nevzdal! Hokejisti Bratislava Capitals ulovili na sklonku minulého roka hviezdnu posilu, keď sa do ich bránkoviska v Ice Hockey League postavil kanadský gólman Jared Coreau (29). Novému Času porozprával, čo ho priviedlo na Slovensko, o túžbe vrátiť sa na výslnie NHL či o tom, čím ho počas pôsobenia v Detroite uchvátil Tomáš Tatar (30).

- Môj agent sa poobzeral po možnostiach a rozhodli sme sa pre Európu. Myslím, že sme zvolili správne. Som nadšený, že môžem konečne hrať.

Ste v Bratislave a v klube zatiaľ spokojný?

- Užívam si to tu! Mesto, novú kultúru aj tím, ktorý ma prijal veľmi dobre. Je tiež skvelé, že tu mám viacero kanadských parťákov, ktorí mi to uľahčujú.

O Slovenkách sa hovorí, že sú najkrajšími dievčatami na svete. Čo vy na to?

- Keďže mám doma v Kanade priateľku, radšej o tejto téme taktne pomlčím.

Ako rád trávite voľný čas? Aké sú vaše koníčky?

- Veľa čítam a zbožňujem objavovanie nových miest. Tiež sa učím hrať na gitare a baví ma psychológia.

Ste jedným z brankárov, ktorí si zahrali v NHL, hoci neboli nikdy draftovaní. Ako ste to vnímali?

- Myslím, že to bolo o to náročnejšie, že som stále musel niekomu niečo dokazovať. Jednoznačne to však bola vzrušujúca skúsenosť.

V šatni Detroitu ste sa stretli so Slovákmi Tomášom Tatarom, Tomášom Jurčom a Marekom Tvrdoňom. Ako si na nich spomínate?

- Aj keď Jurčo a Tvrdoň boli fajn a šikovní chalani, veľký dojem na mňa urobil Tomáš Tatar a okamžite ma upútal. Je to úžasný človek a perfektný hráč.

Profiliga je pre vás akoby zakliata. Napriek výborným výkonom na farme v AHL ste za Red Wings odchytali len 21 zápasov. Je prestížny kolotoč pre vás už uzavretou kapitolou?

- Nikdy nehovorte nikdy! Asi som na to ešte vtedy nebol pripravený tak ako teraz. Je viacero pozoruhodných príbehov chalanov, ktorí to napriek nepriazni osudu nevzdali a napokon sa do NHL dokázali dostať. Nehovoriac o Timovi Thomasovi (víťaz Stanleyho pohára s Bostonom, pozn. red.)

Jared Coreau

- narodený: 5. novembra 1991 v Perthe (Kanada)

- najväčšie úspechy v AHL: víťaz Calder Cupu 2017 s Grand Rapid Griffins

- kariéra v NHL: za Detroit Red Wings odchytal 21 zápasov