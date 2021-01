V Harmanci odhalili antigénové testy pozitívnych, PCR testy im vyšli negatívne! Premiér reaguje na chaos: Poviem vám pravdu

Chaos okolo testovania v Harmaneckých papierňach! Zlyhali antigénové testy?

Firma v Harmanci testovala zamestnancov, konečné výsledky sú však zarážajúce. "V Harmaneckých papierňach, a.s. sa rozhodli pretestovať zamestnancov AG testami. Najali si súkromnú firmu Event ..., s.r.o. Zo 173 testovaných zamestnancov bolo 80 pozitívnych ... z nich sa 70 pretestovalo cez RT-PCR ... a čuduj sa svete boli všetky negatívne," uvádza premiér na sociálnej sieti rovno aj s vysvetlením, ako je to možné. "Po sociálnych sietiach sa to masívne šíri ako dôkaz toho, že antigénové testy sú úplný šuvix a nepoužiteľné ... a vraj sa v Harmanci testovalo tými istými testami ako pri celoplošnom testovaní," dodal Matovič na svojom facebookovom profile.

Matovič zároveň vysvetľuje, ako mohlo dôjsť k takejto chybe. "Nuž, PRAVDA je taká, že v Harmanci testovali testami Eko Test Covid od čínskej firmy Assure Tech z Hangzhou, ktoré nemajú nič spoločné s testami používanými pri plošnom testovaní, ktoré majú chybovosť pri určení falošnej pozitivity 0,32% (podľa výrobcu) ... a 0,05% podľa testovania v Trenčíne = t.j. z 10 000 testovaných bolo chybne za pozitívnych označených 5 ľudí," uzavrel premiér.