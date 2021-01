Seriálová Phoebe prezradila, aké bude pokračovanie Priateľov: Vec, ktorá fanúšikov poriadne zaskočí!

Herečka Lisa Kudrow sa pasovala do úlohy informátorky o chystanom návrate hrdinov zo seriálu Priatelia.

Už pred Vianocami to bola ona, kto fanúšikom potvrdil, že sa čoskoro kompletná šestka v zostave Lisa Kudrow, Matthew Perry, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc a David Schwimmer stretne pred kamerou. A tento týždeň komediálna hviezda utrúsila, že už má za sebou prvé hodiny nakrúcania. Ale mimochodom tiež prezradila, že návrat sa nebude konať podľa pevného scenára a že nikto zo šiestich hercov nebude znova hrať svoju pôvodnú postavu.

Päťdesiatsedemročná predstaviteľka Phoebe tvrdí, že má za sebou nakrúcanie prípravného materiálu na propagáciu celého projektu. Odhalila to v rozhovore s kolegom Robom Lowom. "Už sme nakrútili nejaké súbory vecí. Ja som predtočila niečo, takže rozhodne sa bude nakrúcať, ja sama už som niečo málo nakrútila, " zahmlievala Lisa v rozhovore s Robom. Herečka potom odhalila, že comeback nebude úplne presne podľa scenára a že sa fanúšikovia nemôžu tešiť na Phoebe, Rachel, Moniku, Rossa, Chandlera či Joeyho. "Nie je to žiadny reštart seriálu. Nie je to podľa predpísaného scenára, my tam nevystupujeme ako tie postavy. Je to o tom, že sa znovu stretneme ako skupina, čo sa veľmi často nestáva a od roku 2004 sa to nikdy nestalo pred očami iných ľudí, " dodala Kudrow.