Po príchode do Európy mal vo vrecku 5 eur: Príbeh tvrďáka Pepeho chytá za srdce

Futbalový obranca Pepe dosiahol počas hráčskej kariéry mnoho úspechov, no dodnes si pamätá na úvodné chvíle, keď ako 18-ročný tínedžer pricestoval z Brazílie do Európy.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Po prílete na "starý kontinent", kde bol jeho prvým pôsobiskom klub Marítimo Funchal, musel prekonať viacero ťažkostí.

"Keď som pristál v Portugalsku, mal som v prepočte asi 5 eur. Najprv som sa musel dostať na cudzinecký úrad, keďže som z Brazílie prišiel sám a mal som osemnásť. Marítimo tam poslalo fax, vďaka ktorému mi dali povolenie vstúpiť do Portugalska," uviedol podľa webu AS.com.

Následne sa musel rozhodnúť, čo spraví s poslednými peniazmi, ktoré mal. Chcel sa najesť, no namiesto toho ich minul inak. V novinovom stánku si kúpil telefónnu kartu, aby mohol zavolať matke. "Povedal som si, že radšej zatelefonujem domov, aby sa moja mama nebála," vysvetlil Pepe.

Na nadväzujúci let na Madeiru musel čakať skoro celý deň. Začal teda vymýšľať, ako sa najesť. Napokon zašiel do jednej z prevádzok na letisku a poprosil zamestnanca o kúsok jedla. Ten mu daroval sendvič.Ten človek vôbec netušil, kto som. Škoda, že ani ja neviem, kto to bol. Toto však bolo gesto, ktoré mi pomohlo a ovplyvnilo zvyšok môjho života," skonštatoval 37-ročný Pepe.

Tvrdý obranca strávil na Madeire tri roky, kým neprestúpil do FC Porto. V tomto mužstve si počas troch sezón získal dobré meno, čo si všimli zástupcovia Realu Madrid, kde pôsobil desať rokov. Po účinkovaní v Španielsku išiel na dva roky do Turecka a od predvlaňajška hráva opäť v Porte.