Hokejové majstrovstvá opäť v ohrození: Veľký sponzor sa vyhráža, že šampionát podporovať nebude

Automobilka Škoda Auto nebude sponzorovať majstrovstvá sveta v hokeji, pokiaľ sa budú konať v Bielorusku.

Ako uviedol vedúci komunikácie Škoda Auto Tomáš Kotera, pre automobilku je dôležité dodržiavať, chrániť a presadzovať všetky predpisy, ktoré ochraňujú ľudské práva.

Škoda je dlhoročný partner MS. Partnerstvo trvá od roku 1993, pričom Škoda je hlavný sponzor šampionátu. Zmluvu s Medzinárodnou hokejovou federáciou (IIHF) naposledy podpísala pred štyrmi rokmi, skončí sa tento rok. Teraz reálne hrozí, že toto partnerstvo zanikne.

"Dôsledne dodržiavame, chránime a presadzujeme všetky predpisy, ktoré ochraňujú ľudské práva ako celosvetovú základňu a všeobecnú potrebu. Z tohto dôvodu Škoda Auto odstúpi z pozície sponzora majstrovstiev sveta v hokeji, pokiaľ bude Bielorusko potvrdené ako jeho spoluorganizátor," citovali Koteru české médiá.

V Bielorusku už niekoľko mesiacov prebiehajú protesty proti prezidentovi Aleksandrovi Lukašenkovi. V tejto súvislosti vznikol tlak na IIHF, aby šampionát presunula do inej krajiny. Podľa Fasela federácia zvažuje aj iné možné alternatívy. Dostala oficiálnu ponuku od Dánska, ktoré by mohlo zaskočiť ako organizátor či spoluorganizátor MS 2021, a podľa šéfa IIHF diskutuje aj so slovenskou stranou. O možnosti, že by jednu zo skupín MS mohla namiesto Minska hostiť Bratislava, už v decembri informovalo švajčiarske periodikum Watson. Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) poprel, že by v tejto veci rokoval s IIHF.

Konečné rozhodnutie o dejisku MS by malo padnúť koncom januára na rokovaní Rady IIHF. Slovensko sa má na turnaji predstaviť v A-skupine spolu s Ruskom, Švédskom, Českom, Švajčiarskom, Dánskom, Bieloruskom a Veľkou Britániou. V "béčku" sú Kanada, Fínsko, USA, Nemecko, Lotyšsko, Nórsko, Taliansko a Kazachstan.