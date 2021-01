Čo keby sa SaS zbalila a odišla z koalície? Hrabko v tom má jasno, takto by to dopadlo

Ak by SaS odišla z vládnej koalície, okamžite by sa vytvorila nová koalícia na báze strán OĽANO, Sme rodina a Za ľudí, ktorá by v parlamente disponovala väčšinou 82 poslancov. V diskusii na TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.

Strana Richarda Sulíka podľa neho, na rozdiel od roku 2012, keď padla vláda Ivety Radičovej, nemá toľko poslancov, aby svojím prípadným odchodom spôsobila pád vlády. Ak by premiér Igor Matovič (OĽANO) myslel vážne svoje slová, že dlhodobé spory je potrebné "už raz rozseknúť, lebo takto sa už fungovať nedá", podľa Hrabka by mohol SaS požiadať o výmenu ministra hospodárstva.

"Ak mu strana nevyhovie, má možnosť požiadať prezidentku, aby ministra odvolala. A bude na rozhodnutí SaS, čo urobí. Či kvôli jednej osobe vo vláde opustí vládnu koalíciu. Ak jej bude lepšie v opozícii spolu so Smerom-SD, Hlasom-SD a ĽSNS, tak pôjde do opozície, ak nie, bude hľadať cestu, ako sa rozumne dohodnúť," tvrdí Hrabko. Premiérovi podľa neho formát štvorkoalície aj účasť Richarda Sulíka vo vláde do istej miery vyhovuje. Poukázal na hlasovania v parlamente, kde koalícia spoločne schvaľuje návrhy napriek hádkam.

Hrabko v relácii hovoril aj o lockdowne, ktorý by mal podľa neho začať prinášať ovocie v podobe mierneho zlepšovania čísiel pozitívne testovaných. "Myslím si, že ak ešte týždeň vydržíme, prípadne sa opatrenia ešte o niečo sprísnia, uvidíme, že nárast sa zastavuje," povedal.

Problémom môže byť nový kmeň vírusu, ktorý sa na Slovensko dostal z Veľkej Británie. "Na novej mutácii je najnebezpečnejšie, že sa šíri omnoho ľahšie ako pôvodný vírus. Aj to môže byť jeden z dôvodov, prečo budú čísla klesať možno pomalšie, ako by to bolo v prípade starého vírusu," pripustil Hrabko.

Ocenil rozbiehajúcu sa spoluprácu štátu so samosprávami v oblasti lokálneho testovania antigénovými testami. "Iniciatíva by mala vychádzať zo samospráv a vláda by mala zabezpečovať iba servis. Zabezpečiť hlavne testy a prípadne pomôcť so zabezpečením zdravotníkov," uviedol. Podobne by to malo byť aj v prípade podnikov.