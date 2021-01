Nájsť voľné miesto je takmer nemožné: Bratislavská Petržalka zavádza prísnejšiu parkovaciu politiku

Napriek regulácii nemajú kde parkovať! Rezidenti v Petržalke sa sťažujú, že nájsť voľné miesto je takmer nemožné.

Príčinou sú 2 problémy. Prvý predstavuje ešte 9-tisíc nezregulovaných miest, druhým a vážnejším je veľa áut na jeden byt. Riešiť to má novela všeobecne záväzného nariadenia o dočasnom parkovaní.

V Petržalke parkuje po zavedení parkovacej politiky približne 31-tisíc vozidiel, no pred jej zavedením tam stálo 33-tisíc áut. Mohlo by sa zdať, že miestni nemôžu mať problém zaparkovať. Opak je však pravdou. „Môžu byť miesta, kde nie sú, alebo je menej regulovaných miest, a tam sa presunula časť nerezidentov,“ prezradil starosta Ján Hrčka.

Zdanlivo optimálny stav však narúša fakt, že jeden rezident, respektíve jeden byt má neraz aj tri a viac prihlásených áut. Potom pod oknami panelákov nezaparkujú niekedy ani ľudia z jedného vchodu. Preto miestni poslanci rozhodli o zmene. Od 1. februára sa novelou všeobecne záväzného nariadenia o dočasnom parkovaní nastavujú pravidlá, ktoré by mali obmedziť počet áut na rezidenta.

„Navyše stále nie je doregulovaných zhruba 9-tisíc parkovacích miest,“ dodal starosta s tým, že ak si budú môcť rezidenti registrovať neobmedzený počet vozidiel, nikdy nebude dostatok miest pre všetkých. Od 1. februára tak už rezidenti nebudú môcť využívať výhody bezplatného rezidenčného parkovania, ak majú viac ako dve vozidlá na osobu a tri autá na byt.

Po novom môže mať jeden rezident registrované maximálne dve vozidlá, z toho len jedno služobné auto na súkromné účely. Pokiaľ má registrované vozidlo manžela/manželky alebo rodiča bez trvalého pobytu v Petržalke, môže mať registrované len jedno vozidlo.

Ak tak dotknutí rezidenti neurobia do konca januára, nebudú môcť využívať výhody rezidentského parkovania. „V praxi to znamená, že so všetkými vozidlami, ktoré si do systému zaregistrovali, nebudú môcť parkovať neobmedzene zdarma v celej Petržalke, ale budú pre nich platiť pravidlá parkovania pre nerezidentov,“ uzavrel.

Nové pravidlá parkovacej politiky - platné od 1. 2. 2021

maximálne dve registrované autá na jedného rezidenta, to znamená iba 1 auto na súkromné účely, pokiaľ je zaregistrované auto rodinného príslušníka bez trvalého pobytu, môže byť iba jedno

maximálne tri vozidlá registrované na byt, v prípade vozidla občana bez trvalého pobytu sa toto číslo redukuje na jedno







Koľko áut zaregistrovalo 33 900 rezidentov?

29 000 má jedno auto

4 400 má dve autá

522 má tri a viac áut

Zmeny v počte návštevníckych hodín

Mária Halašková, hovorkyňa Petržalky

- Rezident, ktorý má zaregistrované jedno vozidlo, bude mať nárok na 30 návštevníckych hodín za rok, rezident, ktorý má zaregistrované viac ako jedno vozidlo, 0 hodín za rok, a rezident, ktorý nemá žiadne vozidlo v systéme, bude mať k dispozícii 60 hodín na rok.