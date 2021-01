Večierok snov: Biden ťahá z rukáva samé slávne mená, Trumpa nechcel podporiť nikto

Americká národná hymna v podaní Lady Gaga, špeciálne vystúpenie Jennifer Lopez a večierok, na ktorom sa predstavia desiatky ďalších veľkých hviezd.

Tak vyzerá scenár inauguračného dňa novozvoleného amerického prezidenta Joea Bidena. Blížiace sa honosné podujatie, ktoré tradične sledujú milióny ľudí po celom svete, je v ostrom kontraste s inauguráciou Donalda Trumpa. Na tej, naopak, nechcel vystúpiť nik a výsledný Trumpov „lajnap“ bol priam žalostný.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Spojené štáty sa prebúdzajú do novej éry a s úžasom zisťujú, že existuje aj čosi také ako svet bez Trumpa! Nastupujúci prezident Biden a jeho viceprezidentka Kamala Harris im k tomu pripravili päť dní plných osláv a udalostí prešpikovaných tými najrôznejšími celebritami. A to napriek tomu, že vo Washingtone panujú veľké obavy z ozbrojených nepokojov iniciovaných Trumpovými stúpencami!

Samotná inaugurácia sa uskutoční budúcu stredu pred washingtonským Kapitolom, čo je tradícia, ktorú zaviedol ešte v roku 1981 Ronald Reagan. Odvtedy sa jednotliví prezidenti pretekajú v počte účastníkov tohto ikonického podujatia. Jasným lídrom je momentálne Barack Obama. Na jeho prvej inaugurácii a na následných oslavách sa zúčastnili takmer dva milióny ľudí! V tomto sa Biden so svojimi predchodcami nemôže rovnať. Keďže musí do bodky dodržať prísne protipandemické opatrenia, na jeho inauguráciu je k dispozícii len tisíc lístkov!

Lady Gaga aj Jennifer Lopez pritom podporujú Bidena dlhodobo, obe mu pomáhali aj v kampani. Okrem nich sa na inaugurácii a na sprievodných podujatiach objavia aj Tom Hanks, Whoopi Goldberg, Justin Timberlake či Jon Bon Jovi. Inauguráciu budú v priamom prenose vysielať všetky hlavné americké televízie. Odignoruje ju len protrumpovská televízia Fox News.

Silný tím, zostavený zo samých slávnych mien, sprevádzal svojho času aj exprezidenta Baracka Obamu. Medzi jeho najvernejších podporovateľov patrili napríklad Bruce Springsteen či speváčka Beyoncé.

Naopak, Trump to mal v tomto smere veľmi ťažké! Ešte aj Kanye West, priateľstvom, ktorým sa Trump toľko hrdil, mu nakoniec dal kopačky. Aj v súvislosti s Trumpovou inauguráciou sa síce najprv spomínalo viacero silných mien, všetky však nakoniec odriekli.

Speváčka Rebecca Fergusson si dala podmienku, že zaspieva protirasistický protestsong, s čím Trumpov tím nesúhlasil. Hudobník Moby zas Trumpovi oznámil, že vystúpi len vtedy, ak on zverejní svoje daňové priznania. Na Trumpovej inaugurácii tak nakoniec vystúpila len skupina 3 Doors Down, úplne neznámy DJ Ravidrums a narýchlo pozliepaná formácia „béčkových“ country umelcov s názvom The Frontmen of Country.