Zúfalý Matúš doplatil na zatvorenie škôl a reštaurácii: Na sklade mi hnije 180 ton zemiakov

Vyjde celoročné úsilie nazmar? Mladý, samostatne hospodáriaci roľník Matúš Urda (36) z Krivian (okr. Sabinov) má na sklade 180 ton nepredaných zemiakov.

Mali putovať do školských jedální a reštaurácií, lenže pre preventívne opatrenia v súvislosti s COVID-19 zostali zatvorené a odberatelia ich nepotrebujú. Čo s nimi urobí? Otvoriť galériu Matúš Urda má na sklade 180 t nepredaných zemiakov. Zdroj: archív mu

Vyštudovaný poľnohospodár Matúš dlhšie pracoval pre dánskych agropodnikateľov na západnom Slovensku. To ho však neuspokojovalo. Vrátil sa do rodného kraja, kúpil zopár pozemkov a začal podnikať na vlastnú päsť. Vo firme zamestnal aj manželku, s ktorou má tri malé deti.

„Prvé tri roky to bolo na hrane. Sme v kraji, kde je silná lacná poľská konkurencia, takže sme si povedali, že stavíme na kvalitu. Začínalo sa to oplácať. Presadzovali sme sa najmä v školách a škôlkach. Teší ma, že niektoré vedúce jedální majú triezvy pohľad. Uznali argumenty, že je lepšie nakúpiť lepšiu kvalitu zo Slovenska, hoci za vyššiu cenu,” prezradil roľník, ktorý sa tešil, že môže zvyšovať produkciu hodnotných domácich potravín.

Lenže pandémia COVID-19 mu skrížila plány. „Školy sú s prestávkmi zatvorené už rok. Sklad je plný. Mám v ňom 180 ton zemiakov piatich odrôd a zatiaľ sa nezdá, že by v dohľadnom čase bolo možné predať ich do jedální alebo reštaurácií,” dodal zúfalý podnikateľ.

„Kilo predávam po 0,35 eura. Dostal som nejaké ponuky na odber za 0,20 € za kg. To by som však išiel na hranu nákladov. Zisk by nebol žiaden. Mám len starý traktor, ktorý dosluhuje a starý zemiakový kombajn. Keď to takto bude pokračovať, zemiaky budem musieť predať za bagateľ a na investície do novej techniky môžem zabudnúť,” uzavrel smutný poľnohospodár.