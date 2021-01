Ďalšia bodová žatva a poskok v tabuľke: Capitals sa tešia z druhej výhry za sebou

Hokejisti iClinic Bratislava Capitals zvíťazili v piatkovom zápase 36. kola Ice Hockey League (IHL) na ľade Grazu 4:1.

Zverenci trénera Petra Draisaitla druhýkrát za sebou bodovali naplno a v tabuľke sa posunuli na ôsme miesto, keď nazbierali 38 bodov.

IHL - 36. kolo:

Graz 99ers - iClinic Bratislava Capitals 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

Góly: 53. Mylläri (Grafenthin) - 4. Guimond (Hults, Boldižár), 7. Hults (Bubela, Culkin), 35. Hults (Fortier, Hudec), 60. Higgs (Culkin, Buc). Rozhodovali: Ofner, Sternat - Hribar, Zgonc, vylúčení: 7:3 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, bez divákov

Nussbacher (7. Rodrigue) – Moderer, Kirchschläger, Lindner, Mylläri, Dodero, Altmann, Sointu, Pfeffer – Ograjenšek, Oleksuk, Oberkofler – Porsberger, Cameranesi, Grafenthin – Setzinger, Schiechl, Fejes – Alagič, Kainz, BrodaCoreau – Culkin, Bohunický, Boldižár, Guimond, Romančík, Šedivý, Ďurkech – Bubela, Hults, Lapšanský - Miklík, Higgs, Čajkovič - Fortier, Buc, Hudec - Köver, Bezák, ŠalkaV 4. minúte otvoril skóre strelou z uhla kanadský obranca Sacha Guimond. V 7. minúte pustil brankár Nussbacher pomedzi betóny strelu Mitcha Hultsa a jeho pôsobenie v zápase sa skončilo, nahradil ho Kanaďan Rodrigue.Kanadský brankár Capitals Jared Coreau však do konca prvej tretiny zlikvidoval pokusy zblízka od Porsbergera i Oleksuka. Definitívny pokoj na hokejky Bratislavčanov priniesol až tretí gól v 35. minúte. Pri signalizovanom vylúčení ho strelil Hults. Domáci sedem minút pred koncom ešte znížili zásluhou Mylläriho, no Hults v úplnom závere ešte skóroval do prázdnej bránky pri power play a svoju bodovú bilanciu v zápase tak vylepšil na 3+1.