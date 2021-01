Biochemik Čekan upozorňuje na nový vývoj v ochorení COVID-19: Desivé slová o juhoafrickej a brazílskej mutácii

Zatiaľ čo na Slovensku vláda rieši plošné testovanie, zo sveta prichádzajú znepokojujúce správy.

Koronavírus má už najmenej osem mutácií a objavujú sa otázky, čo všetko vyvolávajú. Viaceré krajiny sprísnili režim na hraniciach, aby zabránili hroziacej katastrofe. Nový Čas oslovil odborníkov, ktorí priamo povedali, čo môžeme očakávať v najbližších týždňoch a aké kroky by mala podniknúť vláda.

Koronavírus sa šíri už viac než rok, no v momente, keď svetlo sveta uzreli účinné vakcíny, prichádzajú správy o jeho mutáciách. Momentálne vedci rozlišujú osem typov, nie je jasné, koľko presne ich je v Európe. Odborníci hovoria, že je to bežné a počítalo sa s nimi. Na Slovensku sme zatiaľ zaregistrovali britskú mutáciu, ktorá je infekčnejšia, no našťastie nespôsobuje vyššiu úmrtnosť.

O juhoafrickej mutácii sa to však nedá povedať. „Ak ich porovnáme, tá juhoafrická je, samozrejme, nebezpečnejšia. A to aj z pohľadu infekčnosti aj úmrtnosti,“ hovorí Novému Času biochemik Pavol Čekan, ktorý so SAV spolupracuje na vyvinutí PCR testov, ktoré by túto nebezpečnú mutáciu odha­lili.

Testy na juhoafrickú mutáciu

Čekanovi a jeho kolegom sa nedávno podarilo vyvinúť testy, ktoré odhalia britský variant. „To, že sa nám podarilo odhaliť britskú mutáciu, je skvelá vec, ale zmeny tej juhoafrickej sú sekvenčne také malé, že ešte nevieme, či ju budeme vedieť odhaliť testom. Ale robíme na tom,“ hovorí Čekan, podľa ktorého by sa mali podniknúť kroky, ktoré by zabránili zavlečeniu mutácie na Slovensko.

Po­dľa jeho slov je potrebné sledovať, v ktorých krajinách je potvrdená, a poctivo kontrolovať všetkých, ktorí z týchto krajín prídu. Hlavná epidemiologička ministerstva Henrieta Hudečková dodáva, že je nutné dodržiavať súčasné nariadenia a na mieste je popremýšľať aj o ich sprísnení. „Veď nakoniec aj Rakúšania urobili na hraniciach prísnejšie optrania, keď zistili, že je u nás viac tej britskej mutácie,“ hovorí Hudečková.

Účinnosť vakcíny

Vedci v Juhoafrickej republike robia, čo môžu, aby zistili, či je vakcína na tento typ mutácie účinná. Výstupy z predbežnej štúdie sú však pozitívne a naznačujú, že vakcína od Pfizer a BioNTech, ktorou očkujeme aj na Slovensku, by mala fungovať na britskú aj juhoafrickú mutáciu. Okrem nich predstavuje riziko aj brazílska vetva.

Čekan hovorí, že aj tento variant je nebezpečný a za pravdu mu dávajú aj kroky Veľkej Británie. Tá od piatka zatvorila hranice pre všetkých, ktorí prichádzajú z juhoamerických krajín a Portugalska. Britský premiér Boris Johnson priznáva, že brazílska mutácia krajinu znepokojuje.

Musíme mať tím, ktorý to bude sledovať

Vedec Pavol Čekan

Ktoré mutácie koronavírusu treba na Slovensku sledovať?

- Najznámejšie mutácie koronavírusu sú britská, brazílska a juhoafrická. Britská má 2,5-krát vyššiu väzbu na ace2 receptor, čo je dôležitá reakcia, akou infikuje vírus bunku. Ale tá juhoafrická má už dokonca 13-krát vyššiu väzbu, takže ak ich porovnáme, tá juhoafrická je, samozrejme, nebezpečnejšia. A to aj z pohľadu infekčnosti aj úmrtnosti.

Dajú sa tieto mutácie kontrolovať?

- Vedci dokonca tieto mutácie nazývajú „escape”, pretože je tu aj možnosť, že tieto mutácie sa dokážu skryť, alebo uniknúť imunitnému systému. Čiže ide naozaj, najmä v prípade brazílskej a juhoafrickej, o veľmi závažné mutácie.

Dá sa niečo robiť, aby sme zamedzili ich šíreniu na Slovensku?

- Žiaľ, jediná cesta, ako sa vyhnúť takýmto mutáciám, aby sa dostali na Slovensko, je: po prvé systematicky sekvenovať ľudí, ktorí prichádzajú zo zahraničia. Sekvenácia je tá najpresnejšia metóda a technológia na odhalenie týchto mutácií, a ak odhalíme mutáciu, musí nasledovať veľmi efektívna karanténa.

Musíme mať vytvorený tím, ktorý sleduje, v ktorých iných krajinách sa tieto nebezpečné mutácie už nachádzajú, lebo z týchto krajín to práve môžeme priniesť na Slovensko a ľudia, ktorí z nich prichádzajú, musia byť naozaj pretestovaní, aby sme si boli istí, že neprinesú túto mutáciu na Slovensko.

Mutácie vo svete