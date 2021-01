Prešetrovanie smrti Lučanského († 51): Nový dokument a pozitívny poslanec v komisii

Zostanú v karanténe? Koronavírus úraduje aj v komisii, ktorú za účelom prešetrenia okolností smrti bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského († 51) zriadila ministerka spravodlivosti.

Jeden z poslancov, ktorý v komisii pôsobí, bol totiž náhle testovaný pozitívne na COVID-19. Členovia komisie pricestovali do Trenčína, kde sa v nemocnici pre obvinených a odsúdených chceli ubezpečiť, v akých podmienkach bol Lučanský hospitalizovaný. Tam ich však čakalo nepríjemné zistenie. Jeden z poslancov za OĽaNO Juraj Krúpa bol pozitívne testovaný na koronavírus. „Zistil som to až v Trenčíne, kde nás testovali antigénovými testami. Nemám žiadne symptómy a cítim sa zdravý. Nevedel som o tom, že som pozitívny. Tam boli dodržané všetky opatrenia,“ povedal pre TV JOJ poslanec Juraj Krúpa.

V praxi by to malo znamenať, že do karantény by mali ísť aj ďalší členovia komisie, ktorí s Krúpom prichádzali do kontaktu. Medzi nimi je napríklad bývalá ministerka vnútra Denisa Saková, ktorá je poslankyňou za Hlas. „Už je doma a v najbližších dňoch sa nikam nechystá. V pondelok uvidí, ako sa bude cítiť,“ skonštatovala hovorkyňa Patrícia Medveď Macíková.

Šesť hodín v nemocnici

Bývalého policajného prezidenta do Trenčína previezli po tom, ako mu v Ružomberku operovali oko. Strávil tu desať dní. Predseda komisie Tomáš Čitbaj uviedol, že sa chceli pozrieť, v akých podmienkach bol Lučanský v spomínanom zariadení. Rovnako sa chceli rozprávať so všetkými príslušníkmi, ktorí s ním boli v kontakte, a aj s lekármi.

Personál, ktorý sa o neho staral, si podľa komisie na jeho správaní nič zvláštne nevšimol. „Bol to skôr taký pozitívny psychologický vývoj generála v tej dobe,“ konštatuje Krúpa. Komisia bola v nemocnici viac ako 6 hodín. „Ja mám po tom, čo sme sa dnes dozvedeli, úplne jasno v tom, že ten prvý incident z 9. 12. sa ani len omylom nedá považovať za pokus o samovraždu,“ konštatuje šéf ĽSNS Marian Kotleba.

Čo ukazuje nový dokument Otvoriť galériu Zástupca rodiny Miroslav Radačovský Zdroj: anc

Právny zástupca rodiny po Milanovi Lučanskom Miroslav Radačovský v piatok vyrukoval s novým dokumentom k prípadu. Po prvom incidente exprezidenta v prešovskej väznici, pri ktorom si zranil oko, ho prevážali do ružomberskej nemocnice.

Radačovský teraz ukázal hlásenie, ktoré má podľa neho hovoriť, že ho hospitalizovali v Banskej Bystrici. „Podľa tohto dokumentu bol vo väznici v Banskej Bystrici. Podľa ďalších údajov bol v nemocnici v Ružomberku. Tento dôkaz bude potrebné verifikovať, ale svedčí o niečom,“ hovoril Radačovský.

Zbor väzenskej a justičnej stráže vysvetľuje, že v Banskej Bystrici Lučanský nikdy nebol a ide o štandardné prevzatie obvineného eskortou z inej väznice. „M. L. bol dňa 9. 12. 2020 hospitalizovaný do Ústrednej vojenskej nemocnice SNP v Ružomberku. (...) Ak je obvinený premiestnený do iného zdravotníckeho zariadenia mimo pôsobnosti Zboru väzenskej a justičnej stráže, zabezpečuje jeho stráženie najbližší ústav na výkon väzby. Z uvedeného dôvodu zabezpečovali toto stráženie v nemocnici v Ružomberku príslušníci Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica,“ povedala hovorkyňa Monika Kacvinská.