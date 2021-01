Kollár o spore Matoviča so Sulíkom: Doteraz som bol ticho, ale dlho už nebudem

Konfliktná komunikácia medzi predsedom vlády Igorom Matovičom (OĽANO) a jej podpredsedom a ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom (SaS) destabilizuje vládnu koalíciu a podľa lídra Sme rodina a predsedu Národnej rady (NR) SR Borisa Kollára ohrozuje plnenie programových cieľov koaličných strán.

"Historicky sme už raz takéto niečo mali, keď bola povalená Radičovej vláda a prišiel na dve volebné obdobia Robert Fico. Všetci aktéri a celá koalícia by si mali vstúpiť do svedomia, uvedomiť si túto hrozbu a prestať ,blbnúť'," povedal v diskusii na TASR TV Kollár.

Bol by rád, keby táto štvorkoalícia dovládla celé štvorročné volebné obdobie. "Mrzí ma, že tieto hádky sú. Táto komunikácia je nešťastná a ľudia to veľmi zle vnímajú. Mrzí ma, že jeden náš kolega neustále provokuje, a rovnako ma mrzí, že druhý náš kolega mu neustále ,nalietava na bodáky'," povedal Kollár. Dodal, že všetci členovia koalície by si mali uvedomiť prioritu plnenia programového vyhlásenia vlády a nesnažiť sa získavať za každú cenu politické body. "Ak to takto pôjde ďalej, nebudeme môcť naplniť svoj program. Možno sa preto rozpadne vláda, ja neviem," tvrdí Kollár s tým, že pre neho je neprijateľné takto pokračovať.

"Doteraz som bol ticho. Upokojoval som situáciu. Ale ak to bude takto pokračovať, aj my budeme musieť pristúpiť k úplne inej reakcii na takéto škriepky. To nie je ultimátum, ale aj my už musíme zmeniť formu. Doteraz sme boli korektní, nič sme nevyťahovali, nekomunikovali statusmi na sociálnych sieťach, nikoho nenapádali. Ale už je najvyšší čas pristúpiť k nejakým opatreniam, lebo to sa už netýka iba ich, ale aj nás," tvrdí predseda parlamentu.