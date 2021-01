Misska Fabušová trpí v bolestiach: Autonehoda s Kollárom má vážnu dohru

Čaká ju operácia, ale zdravotných problémov sa zrejme už nikdy nezbaví! Misska a modelka Miroslava Fabušová (37) sedela na konci októbra v štátnej limuzíne s Borisom Kollárom (55) počas zákazu vychádzania.

Auto však skončilo v priekope a oboch musela ratovať záchranka s rozsiahlymi zraneniami. Sexica je síce už nejakú dobu v domácej liečbe, no stále prežíva muky kvôli silným bolestiam. Novému Času priznala, že bude mať trvalé následky.

Fabušová si všetko z osudného dňa nepamätá, no na tých pár drsných spomienok do konca života rozhodne nezabudne. Po nehode skončila v rukách lekárov, ktorí pre ňu nemali príliš dobré správy. „CT ukázalo, že štvrtý stavec bol zlomený a platničky medzi piatym a siedmym stavcom vysunuté. Operácia krčného stavca musí byť. Budú mi musieť robiť vštep z panvy a dávať ho do krku,“ vysvetlila Novému Času sexica, ktorá je známa odvážnymi a šteklivými fotkami.

Podľa našich informácií stále termín zákroku nemá, a tak jej nič iné nezostáva iba čakať. Fabušová však v kútiku duše dúfala, že sa zo zdravotných problémov pozviecha, no vyzerá to tak, že táto cesta nebude jednoduchá. A dokonca hovorí o trvalých následkoch.

„Tie sú jasné. Bolesti krčnej chrbtice, migrény, zvracanie, chvíle strávené v tme a tichu, úzkosti,“ priznala najnovšie bez okolkov Miroslava a pokračovala: „Milimeter od miechy zlomený stavec, takmer som skončila na vozíku. Rehabilitácie budú pravidelnou samozrejmosťou. Úplne môžem zabudnúť na moju obľúbenú jogu, bolesti a možnosti ma limitujú v mojich obľúbených koníčkoch a hlavne v práci.“

Návštevy psychológa

Fabušová je tak zavretá vo svojom byte a je odkázaná iba na seba a priateľov. „Rada by som sa vrátila k svojej práci, hneď ako mi to zdravotný stav dovolí, ale kedy to bude, to neviem. Moja práca ma napĺňa, a preto keď sa povie „veľa zdravia a šťastia“, tak to prajem všetkým, pretože teraz skutočne viem, o čom hovorím,“ hovorí Miroslava, ktorá však nestráca povestný optimizmus.

Je totiž rozhodnutá bojovať. „Navštevujem neurológa a psychológa. Po nehode mávam nie príjemné sny. Teším sa z maličkostí. Dúfam, že ma rodina príde navštíviť, chýba mi pohyb, ale prekonávam sa a začala som piecť. Aspoň pre susedov. Realizácia je potrebná a na mieste, kde som mala vianočný stromček v byte, pribudne plátno a skúsim opäť maľovať obrazy,“ prezradila.

Tajný ctiteľ

V súkromnom živote je misska oficiálne single, no vždy sa okolo nej krútili muži. A vyzerá to tak, že na sexicu chce jeden zapôsobiť a dostať sa bližšie k nej. „Dostala som nádhernú kyticu od neznámeho ctiteľa. Veľmi ma to prekvapilo a potešilo. Dáva mi to silu do života, silu nevzdať sa. Chodí mi neskutočné množstvo pozitívnych a povzbudivých správ. Hoci mi chýba moja pracovná náplň, viem, že ľudia na mňa nezabúdajú a je to úžasné,“ uzavrela Fabušová.