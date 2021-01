Sláva a pád mediálneho magnáta: Osudné stretnutie Pavla Ruska s Marianom Kočnerom

Sláva a pád. Najvyšší súd potvrdil 12. januára 2021 rozsudok v prípade tzv. zmeniek a Pavol Rusko (57) spolu s Mariánom Kočnerom (57) si vypočuli právoplatné rozhodnutie o 19 rokoch za mrežami.

Tým sa čas strávený pred súdom pre Ruska ani zďaleka nekončí, obžalovaný je ešte z objednávky vraždy svojej bývalej spoločníčky, za ktorú mu hrozí dokonca doživotie. Kedysi úspešná mediálna tvár i známy politik padol závratnou rýchlosťou na úplné dno.

Väčšina ľudí pozná Pavla Ruska ako bývalého generálneho riaditeľa prvej súkromnej televízie na Slovensku – Markízy. Dlhý čas sa divákom prihováral každú sobotu popoludní vo svojej relácii Zo zákulisia Markízy. Pavol Rusko miloval televízne kamery aj pódiá už od mladého veku.

Narodil sa v Liptovskom Hrádku mame učiteľke a otcovi lesnému inžinierovi 20. augusta 1963 a tak ako mnohé deti v tom čase, i on pravidelne vystupoval na rôznych súťažiach. O tom, že s úspechom, svedčí aj jeho víťazstvo v súťaži v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Ako žiačik prvého stupňa mal dokonca možnosť predviesť svoje schopnosti v recitácii prózy aj priamo pred kamerami televízie. Do médií ho to odvtedy zjavne ťahalo. V roku 1981 sa stal študentom žurnalistiky na Univerzite Komenského v Bratislave, kde zhodou okolností študoval aj Marián Kočner. Obaja sa však spoznali už omnoho skôr, práve na recitačných súťažiach v rodnom kraji.