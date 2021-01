Slovenská kráska na svahu Dubovská: Ľutuje, že sa rozhodla reprezentovať Česko?

Udomácňuje sa medzi elitou! Slovenská lyžiarka Martina Dubovská (28) sa pred dvanástimi rokmi rozhodla odísť reprezentovať susedné Česko, v ktorého farbách sa výrazne presadzuje aj v aktuálnej sezóne.

Sympatická Liptáčka exkluzívne Novému Času porozprávala nielen o svojej strastiplnej ceste za slávou a tajných snoch, ale i o obdive ku kamarátke a fenoménke Petre Vlhovej (25).

Narodili ste sa v Česku, ktoré od šestnástich rokov reprezentujete, žije tam polovica vašej rodiny, no doma ste na Slovensku. Cítite sa viac Slovenkou?

- Mám rodinu na Slovensku aj v Česku, takže viem byť doma tam aj tam. Považujem sa za mix, ale to, či som Slovenka, alebo Češka, neriešim.

Skúšali ste gymnastiku a atletiku. Kedy zvíťazilo lyžovanie?

- Bola som hyperaktívna, takže sa ma mama snažila ,zničiť´ všetkými možnými špor­tami. Otec bol lyžiarsky tréner, lyže boli viac-menej jasná voľba.

Neoľutovali ste rozhodnutie vymeniť reprezentačný dres?

- Stále trvám na tom, že ak by som nepretekala za Česko, tak už nelyžujem. Nie som z bohatej rodiny a celú kariéru si pomáhame, ako vieme. Keď otec povedal, že budem súťažiť za Česko, rešpektovala som to. Dôležité bolo a je to, že som mohla a stále môžem lyžovať.

Dali vám v Česku pocítiť, že tam ako Slovenka nepatríte?

- Naučila som sa neriešiť to, ako ma vnímajú ostatní. Keď sa mi darí, píšu mi ľudia zo Slovenska aj z Česka. Nie je to super?

Dlho ste mali financie len od rodiny, z českého zväzu a ministerstva vnútra, v ktorom ste zamestnaná. Je to vôbec možné?

- Vždy sme to spoločne nejako zlepili. Šetriaci režim vždy bol a asi aj bude. Po vydarených pretekoch v Levi sa mi však ozval jeden pán a už mám oficiálneho sponzora.

Prečo sa vám najviac darí v slalome?

- Točivé disciplíny mi vždy išli lepšie. Mám celkom dobrú techniku a myslím, že v slalome mám na najlepšiu desiatku vo Svetovom pohári.

Aké sú vaše najväčšie slabiny a, naopak, silné stránky?

- Nikdy sa nevzdávam. V Záhrebe ma pred pretekmi seklo v chrbte, odišla som z kopca s plačom, ale na druhý deň som už stála na štarte zatejpovaná. Ešte musím popracovať na mentálnej príprave.

Ako silno zasiahol váš život rok poznačený pandémiou?

- Kvôli korone je všetko náročnejšie na organizáciu. Najprv som z toho bola v strese, ale už som si zvykla a našla si v tom systém. Základ je dobre sa pripraviť, všetko si naštudovať a ísť podľa toho.

Hovoria o vás ako o ozdobe profi svahov. Lichotí vám to?

- To som ešte nepočula...

Čo by ste chceli dosiahnuť a s čím by ste boli spokojná?

- Byť zdravá, užívať si lyžovanie, jazdiť naplno a rýchlo.

Martina Dubovská

Narodená: 27. 2. 1992 v Třinci (ČR)

Najväčšie úspechy: víťazstvo v slalome Európskeho pohára v decembri 2020 v Klausbergu, dvojnásobná účastníčka ZOH (Soči 2014 a Pjongčang 2018)

Top umiestnenia v SP: 9. miesto v slalome v Levi v novembri 2019