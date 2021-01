Temný deň na Dakare: Cherpin († 52) sa po 6 rokoch vrátil a našiel svoju smrť

Už keď sa zdalo, že sa tohtočný Dakar obíde bez tragédií, v záverečný deň pretekov sa objavila smutná správa. Francúzsky motocyklista Pierre Cherpin († 52) zomrel na následky zranení hlavy po páde, ktorý utrpel v siedmej etape. Ide tak o prvú obeť tohtoročnej edície pretekov.

Pretekár zomrel pri prevoze do Francúzska. „Pri ceste záchranárskym lietadlom z Džiddy do Francúzska Cherpin zomrel v dôsledku zranenia, ktoré utrpel pri páde,“ uviedli organizátori. Po nehode bol Cherpin vrtuľníkom prepravený do nemocnice, kde sa podrobil neurologickej operácii a bol uvedený do umelého spánku. Pri havárii vo vysokej rýchlosti si tiež zlomil rebrá a poranil pľúca.

Na Rely Dakar štartoval štvrtýkrát. V roku 2009 obsadil 103. a 2012 potom 84. miesto. V ročníku 2015 musel odstúpiť a po šiestich rokoch sa na slávnu súťaž vrátil, aby tam našiel svoju smrť. „Nejdem vyhrať alebo stáť na stupňoch víťazov, idem zažiť dobrodružstvo a objavovať krajiny, ktoré by som bez Dakaru nikdy nemohol uvidieť,“ povedal pred súťažou.