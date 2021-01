Slováci v štafete s najlepším výsledkom sezóny, v Oberhofe vyhrali Francúzi

Francúzski biatlonisti zvíťazili v piatkovej mužskej štafete 6. kola Svetového pohára v nemeckom Oberhofe.

Tím v zložení Simon Desthieux, Quentin Fillon Maillet, Fabien Claude a Emilien Jaquelin zdolal Nórov o 4,2 sekundy, tretí boli Taliani s mankom 1:06,6 na víťazov. Slováci v zložení Michal Šima, Tomáš Hasilla, Šimon Bartko, Matej Baloga obsadili 13. priečku a dosiahli najlepší výsledok v tejto sezóne.

Beh mu však príliš nešiel a prepadol sa na 18. priečku. Vykompenzoval to však bezchybnou stojkou, ktorá ho posunula vpred a štafetu odovzdal Hasillovi na 9. pozícii. Ten musel na prvej položke dvakrát dobíjať, no udržal si priebežné postavenie. Postupne však nabral stratu a na stojke musel opäť použiť dva náhradné náboje, ani jemu príliš nešiel beh a Bartkovi odovzdával z 18. priečky. Tomu vyšla ležka a posunul sa o štyri miesta dopredu. Horšie dopadol na druhej streľbe, keď musel trikrát dobíjať. Trestnému kolu sa však vyhol a štafetu odovzdal ako štrnásty. Baloga pozíciu slovenskej štafety ešte vylepšil a dobehol trinásty.Tí sa však v tretej časti výrazne prepadli a Francúzi sa dostali na druhé miesto za Nemcov so stratou 6,4 s. Nemeckí biatlonisti však v závere pokazili streľbu a to ich stálo triumf.