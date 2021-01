Hokejista Boris Valábik: Najradšej by som bol manželkiným osobným strážcom

Bývalý hokejový obranca a hráč NHL, moderátor zábavnej relácie RTVS a zamestnanec Policajného zboru SR Boris Valábik (34) sa onedlho stane otcom.

V rozhovore prezradil, ako prežíva blížiace sa otcovstvo, prečo sa dal k polícii a tiež, ako zvládol nedávne ochorenie na COVID-19.

Vo februári sa stanete otcom. Ako prežívate manželkino tehotenstvo a vedomie, že už budete ozajstná rodina?

Veľmi sa teším, budeme mať bábätko. Keď teraz prichádzam domov, mám pocit, že sa nevítam len s manželkou, ale pobozkám aj jej bruško. Vnímam to tak, že už nie sme sami. Musím ale povedať, že Luckiným tehotenstvom sa vo mne zvýraznil ochranársky pud, ktorý mám ešte z hokeja. Často som sa bil za spoluhráčov. Ochranársky pud mi vyšiel v každom psychoteste, ktorý som kedy robil. Toto mi zostalo dodnes. Teraz, keď manželka nosí v sebe ten malý zázrak, mám neustále potrebu ju ochraňovať. Najradšej by som bol 24 hodín jej osobný strážca, čo je, samozrejme, nemožné.

Objavili ste v sebe okrem ochranárskeho aj otcovský pud?

Myslím si, že otcovstvo budem vedieť prežiť naplno až keď sa bábätko narodí. Nemám s tým ešte skúsenosť, veď to bude moje prvé dieťa. Nemôžem povedať, že presne viem, do čoho idem. Ale viem, že sa veľa zmení, že život už nikdy nebude taký istý ako doteraz. Navyše, keďže čakáme dievčatko, viem, že moje noci budú do konca života šialene ťažké. Pravdepodobne sa budem oveľa viac báť, ako by som sa bál o chlapca.