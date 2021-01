Počet nových prípadov ochorenia COVID-19 v Bratislave začína klesať.

Na sociálnej sieti to oznámil primátor hlavného mesta Matúš Vallo.

Primátor však podotkol, že to však nie je dôvod na zvoľnenie ostražitosti a disciplíny. "Stále je to beh na dlhú trať. Dobrá správa nie je, že čísla klesajú, ale že lockdown funguje a klesajúce čísla to len naznačujú," skonštatoval Vallo.