Dráma v Malackách! Muž si čistil auto od snehu, v tom naňho lupič namieril zbraň

Ozbrojený muž sa vo štvrtok v Malackách pokúsil zmocniť vozidla, z ktorého si majiteľ práve odpratával sneh.

Ako informovala bratislavská krajská polícia, lupič na neho namieril zbraň so slovami “zoberiem si tvoje auto!” Muža to však nevyviedlo z miery a s teleskopickou metličkou, s ktorou odhŕňal sneh, zasiahol páchateľ do ruky.

Zaskočený lupič sa dal na útek. Vyslané hliadky v spolupráci s mestskou políciou a ich kamerovými záznamami páchateľa stotožnili a následne zadržali. Ako uviedla polícia, 27-ročného Samuela vyšetrovateľ obvinil z lúpeže. V prípade dokázania viny mu hrozí trest na sedem až 12 rokov.