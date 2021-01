Pacienti s Covidom, ktorí sa liečia doma: Záchranári upozorňujú na ich zhoršujúci sa stav

Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (ZZS) upozorňuje na zhoršujúci sa zdravotný stav pacientov s ochorením COVID-19, ktorí sa liečia doma.

Záchranári sa často stretajú s dehydrovanými pacientmi, ktorí neprijímajú potravu. Riaditeľ Operačného strediska ZZS Michal Weinciller uviedol, že sa takíto pacienti dostávajú do štádia, kedy nevládzu chodiť. Dopracujú sa k pneumónii a v takomto zhoršenom stave si volajú záchranku.

Komunikačný odbor Ministerstva zdravotníctva SR v tlačovej správe upozornil, že pacienti s ochorením COVID-19 majú byť počas domácej liečby v kontakte so všeobecným lekárom. Aj keď má pozitívna osoba bezpríznakový priebeh infekcie a nepotrebuje vystaviť PN, mala by o pozitívnom výsledku informovať aj svojho lekára. "Je to dôležité pre prípad možných zdravotných komplikácií súvisiacich s infekciou, ale aj pre praktické dôvody, a to potrebu vystavenia potvrdenia o prekonaní COVID-19," uviedol hlavný hygienik SR Ján Mikas.